Dopo il successo registrato lo scorso 26 ottobre in contrada Baraccone, domenica 9 novembre la terza edizione della “Sagra della Castagna” approderà a Piana Caruso. Le due frazioni montane coriglianesi in queste settimane stanno celebrando il frutto autunnale per eccellenza con eventi ad hoc. L’auspicio è di replicare la grande partecipazione riscontrata al Baraccone anche in questa nuova e seconda tappa. Evento che abbraccerà mattino e pomeriggio della giornata, a partire dalle ore 10, e sarà sempre allestito dall’alacre promoter Salvatore Longobucco e il suo staff. La riscoperta dei sapori montani, per gli organizzatori, è direttamente proporzionale alla valorizzazione dei siti della montagna coriglianese. L’atmosfera sarà come sempre accogliente e incentrata su tradizioni e sapori nonché armonizzata da animazione musicale. Regine della domenica saranno le caldarroste ma sono stati annunciati anche altri stand gastronomici per gustare altre prelibatezze. Lo scopo sarà attrarre e ridare vita alle location naturali spesso dimenticate. “Sagra della Castagna” che sarà un richiamo per molti nella speranza di condizioni meteo favorevoli.