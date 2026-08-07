La serata sarà anche l’occasione per sostenere CASAUT, spazio dedicato ad autonomia e inclusione. Stasi: «Cultura e solidarietà possono camminare insieme e produrre risultati concreti per la nostra comunità»

Uno spettacolo capace di emozionare, far riflettere e trasformare il teatro in un gesto concreto di solidarietà. È questo il significato di “Presente. Quello che imparo qui e ora”, lo spettacolo di e con Paolo Ruffini, in programma venerdì 8 agosto alle ore 21.30 al Teatro “Maria De Rosis”, nell’ambito del Co.Ro. Summer Fest 2026.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corigliano-Rossano, rappresenta il momento conclusivo del progetto laboratoriale “Percorsi verso l’Autonomia”, dedicato ai ragazzi con disabilità. Ma la serata avrà anche un obiettivo concreto: sostenere la nascita di CASAUT, la nuova progettualità che l’amministrazione comunale intende realizzare sul territorio.

Il contributo per sostenere CASAUT

Per assistere allo spettacolo sarà richiesto un contributo simbolico di 10 euro. L’intero ricavato sarà destinato alla nascita di CASAUT, uno spazio pensato per accogliere bambini e ragazzi con disabilità, in particolare nello spettro autistico, attraverso attività educative, laboratoriali e ricreative guidate da professionisti qualificati.

L’obiettivo è creare un luogo nel quale sviluppare autonomie personali e relazionali, favorire l’inclusione e offrire un sostegno concreto alle famiglie. La partecipazione alla serata, dunque, non rappresenterà soltanto l’occasione per assistere a uno spettacolo di valore artistico e umano, ma permetterà di contribuire direttamente alla realizzazione di un progetto destinato a migliorare la qualità della vita di tanti ragazzi e delle loro famiglie.

«CASAUT nasce da un'esigenza concreta del nostro territorio – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Marinella Grillo –. Nel nostro Comune è sempre mancato uno spazio strutturato dedicato ai bambini e ai ragazzi con disabilità, soprattutto autistica».

Grillo: «Una risposta che tante famiglie aspettano da anni»

L’assessore sottolinea quindi la volontà dell’amministrazione di intervenire su una necessità avvertita da tempo dalle famiglie: «Abbiamo deciso di dare una risposta che tante famiglie aspettano da anni, facendoci carico di una responsabilità che troppo spesso altri Enti, pur essendo istituzionalmente preposti, non sono riusciti a garantire».

La serata con Paolo Ruffini diventa così il punto di partenza per un progetto destinato ad avere una prospettiva stabile: «Con lo spettacolo di Paolo Ruffini vogliamo costruire un luogo stabile di crescita, autonomia e inclusione, e siamo felici che questo percorso possa partire attraverso una serata che unisce cultura, partecipazione e solidarietà».

Stasi: «Cultura e solidarietà possono camminare insieme»

Anche il sindaco Flavio Stasi evidenzia il duplice valore dell’appuntamento, inserito nel cartellone del Co.Ro. Summer Fest: «Lo spettacolo di Paolo Ruffini rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del Co.Ro. Summer Fest. È uno spettacolo intenso che impreziosisce ulteriormente il cartellone estivo della Città».

Per il primo cittadino, però, il significato della serata va oltre la dimensione dello spettacolo: «Ma il suo valore va oltre l'aspetto artistico, perché offre a tutti la possibilità di sostenere un progetto sociale importante. È il modo migliore per dimostrare che cultura e solidarietà possono camminare insieme e produrre risultati concreti per la nostra comunità».