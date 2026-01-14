Si parte sabato 17: previste proiezioni e dibattiti tra pubblico, registi e attori. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission con il contributo anche dell’'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano

Corigliano-Rossano si prepara ad accogliere il Co.Ro Film Fest - Voci dal Sud, una rassegna cinematografica dedicata al cortometraggio e al confronto diretto tra pubblico, registi e attori sulle grandi tematiche del Mezzogiorno contemporaneo. L'evento, è scritto in una nota, è sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission nell'ambito del progetto Bella come il cinema che coinvolge le città della Calabria e i suoi luoghi più iconici, tra cultura, buon cinema e promozione del territorio.

In programma oltre dieci appuntamenti distribuiti tra gennaio e febbraio, articolati in proiezioni mattutine dedicate agli studenti, proiezioni pomeridiane e serali aperte alla cittadinanza, incontri con gli autori, dibattiti e un evento conclusivo con closing party. Le attività si svolgeranno presso il Teatro Cittadella dei Ragazzi, lo Spazio Reale Mutua e il Castello Ducale di Corigliano.

La rassegna ospiterà numerosi artisti e protagonisti del cinema con particolare attenzione alla Calabria: Pietro Macaione, Domenico Pisani, Jonathan Elia, Andrea Belcastro, Giovanni B. Algieri, con la partecipazione degli attori Filippo Librando, Alessandro Cosentini e Margherita Mazzucco. Tutti gli incontri saranno moderati dalla giornalista e autrice Erminia Madeo.

Gli organizzatori ringraziano l'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano «per aver creduto nel progetto e per il contributo concesso tramite il Bando Eventi 2025, che ha dato un supporto concreto all'organizzazione e alla realizzazione della rassegna».