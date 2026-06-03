Sabato 6 giugno Cosenza ospiterà un doppio appuntamento dedicato all'arte contemporanea e alla riscoperta del centro storico con Walking in the Old City, il progetto dell'artista Federico Arcuri promosso da EllebiLab, startup culturale incubata presso il COI – Cosenza Open Incubator dell'Università della Calabria, in collaborazione con la Ellebi Galleria d'Arte di Cosenza e con il patrocinio del Comune di Cosenza.

L'iniziativa prenderà il via alle ore 18.30 da Piazza XV Marzo con una passeggiata culturale che condurrà il pubblico attraverso alcune tappe significative del centro storico cittadino. Un percorso pensato per valorizzare luoghi, attività e persone che contribuiscono quotidianamente alla vitalità della città antica, attraverso il racconto diretto dell'artista e delle opere realizzate appositamente per il progetto.

La passeggiata culminerà presso la Ellebi Galleria d'Arte con l'inaugurazione alle 19.30 della mostra personale di Federico Arcuri, che presenterà circa 50 opere tra tele e acquerelli. La ricerca dell'artista si sviluppa in un territorio espressivo in cui figurazione e astrazione convivono, dando vita a immagini sospese tra memoria, paesaggio, visione e suggestione poetica. Le sue opere si caratterizzano per una forte tensione narrativa e per una riflessione costante sul rapporto tra individuo, luogo e identità, trasformando la pittura in uno spazio aperto di interpretazione e dialogo.

Forte di un percorso espositivo che negli ultimi mesi lo ha portato negli Stati Uniti, a San Francisco, e in Spagna, tra Valencia e Alicante, Arcuri presenta a Cosenza un progetto profondamente connesso alla città alla quale dedica un'opera inedita che dà il titolo all'intera iniziativa. Walking in the Old City diventa così non soltanto una mostra, ma un'esperienza culturale diffusa che invita il pubblico a guardare il centro storico con occhi nuovi, attraverso il filtro dell'arte contemporanea.

Un appuntamento che intreccia arte, territorio e partecipazione, confermando il ruolo della cultura come strumento di valorizzazione urbana e di costruzione di nuove relazioni tra cittadini, artisti e comunità.