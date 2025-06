Ci saranno anche Fabio Concato, i Neri per Caso, Dargen D’Amico e tanti altri: il comune catanzarese si prepara ad accogliere artisti di caratura nazionale e internazionale per una stagione all’insegna dell’intrattenimento, dell’arte e della cultura. Ecco gli appuntamenti

Da Fabio Concato ai Gipsy Kings, da Dargen D'Amico ai Neri per Caso. Sarà un'estate di certo immune alla noia. A Borgia, in provincia di Catanzaro, tutto è pronto per dare inizio al cartellone di eventi "Borgia summer vibes" promosso dall'amministrazione comunale guidata da Elisabeth Sacco su impulso dell'assessore alla cultura Virginia Sacco in sinergia con il consigliere comunale Rocco Chiera. La rassegna culturale “Arte in movimento” punta ad intercettare l’attenzione di un pubblico trasversale grazie alla varietà di artisti pronti ad esibirsi tra le vie, le ville comunali e le piazze del centro storico di Borgia e della frazione marinara di Roccelletta tra musica, teatro, danza e comicità.

Recentemente, nella suggestiva cornice di Palazzo Mazza su corso Mazzini, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del programma “Borgia summer vibes”. Presenti all’evento, moderato dalla giornalista Letizia Varano, il primo cittadino della comunità borgese Elisabeth Sacco, l’assessore alla cultura Virginia Amato, il consigliere Rocco Chiera e l’amministratore unico di 4culture Simona Cristofaro. Numerosi inoltre i rappresentanti delle associazioni e degli enti operanti sul territorio intenti a dare il loro contributo per allargare l’offerta culturale estiva nel paese dell’entroterra catanzarese. Tutti gli eventi inseriti nel calendario presentato dal comune di Borgia avranno inizio alle ore 21:45.

Ecco gli appuntamenti e gli ospiti previsti:

Orietta Berti in concerto in piazza Ortona il 23 giugno;

Pierdavide Carone in concerto in piazza Nassyria il 5 luglio;

Saggio di danza in Villa Pertini il 6 luglio;

Simone Schettino e Michele Ligaro in piazza Nassyria il 7 luglio;

Dargen D’amico (dj set) e Summer camp con Dj Aladyn e Dj Quarna di Radio Deejay in piazza SS Rosario il 10 luglio;

Saggio di danza a cura de La Fenice e Maison De la Dance in Villa Pertini l’11 luglio;

Modena City Ramblers in concerto in piazza Ortona il 16 luglio;

Neri per Caso in concerto in piazza Nassyria il 18 luglio;

“La Grande Menzogna” (spettacolo teatrale su Paolo Borsellino) in Villa Pertini il 20 luglio;

Fabio Concato in concerto in Villa Pertini il 21 luglio;

Eleonora (spettacolo di magia) in Villa Pertini il 24 luglio;

Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi in concerto in piazza SS Rosario il 25 luglio;

Porcaro Rosaria in “Semp’essa” in Villa Pertini il 26 luglio;

Max Giusti in “A tutto Max” in piazza Nassyria il 28 luglio;

Casa Abis in Villa Pertini il 31 luglio;

Disco Music con l’Orchestra sinfonica Brutia in Villa Pertini il 2 agosto;

Galà lirico con l’Orchestra sinfonica Brutia in Villa Pertini il 3 agosto;

Gemelli di Guidonia in Villa Pertini il 4 agosto;

Gipsy Kings in concerto in piazza SS Rosario il 6 agosto;

Tribute Band di Laura Pausini in piazza Nassyria il 19 agosto;

Paola Minaccioni in “Paola racconta Anna” in Villa Pertini il 23 agosto;

PFM in concerto in piazza SS Rosario il 24 agosto;

Edoardo Bennato in concerto al Parco Scolacium il 26 agosto (biglietti disponibili su TicketOne);

La Niña in concerto in piazza Ortona il 28 agosto.