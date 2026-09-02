Il cartellone accompagnerà la città nei giorni più attesi dell’anno: concerti in piazza Indipendenza, Magia ’90 all’Arena dello Stretto e il gran finale con lo spettacolo pirotecnico
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Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato nella serata di ieri il cartellone degli artisti che accompagneranno le Festività Mariane 2026 a Reggio Calabria. «Ecco la colonna sonora delle Festività Mariane 2026: il cartellone degli artisti che quest'anno scandiranno le serate della festa più amata dai reggini!», ha scritto sui social presentando le “Notti Reggine”.
Il programma entrerà nel vivo sabato 12 settembre con Benji & Fede in piazza Indipendenza alle 22.30, mentre dalla mezzanotte all’Arena dello Stretto spazio al live show Magia ’90. Domenica 13 settembre sarà la volta di Sal Da Vinci, sempre in piazza Indipendenza, alle 22.
Lunedì 14 settembre doppio appuntamento: Mimmo Cavallaro si esibirà alle 20.30 nel piazzale della stazione Lido, in occasione di Scirubetta, mentre alle 22.30 piazza Indipendenza ospiterà Giusy Ferreri.
A chiudere il cartellone musicale sarà Alessandro Mannarino, atteso martedì 15 settembre alle 22 in piazza Indipendenza. Alla mezzanotte, all’Arena dello Stretto, il tradizionale spettacolo pirotecnico accompagnerà la conclusione delle serate delle Festività Mariane.