Stamane i volontari hanno portato diversi regali ai bimbi in Pediatria. Domani gran finale con il corteo per le vie cittadine e lo spettacolo con artisti circensi

Befana in anticipo per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Gom di Reggio Calabria. A portare i doni, una folta delegazione delle Aquile Protezione civile Safety, dell'associazione Incontriamoci sempre odv e del maestro pasticcere Paolo Caridi del direttivo dell'Apar che hanno consegnato ai piccoli degenti giocattoli della Toys, dolciumi e materiale scolastico donato dalla Cartoleria Paper Store.

Accolti dal personale medico e paramedico, dalla caposala e da tutto il personale infermieristico ed ooss, i volontari hanno avuto la possibilità di portare in reparto un momento di spensieratezza, grazie anche alla direzione Sanitaria del Gom che ha concesso l'autorizzazione alla visita.

La Befana in… 500

Per il 6 gennaio, la invece, prevista l’iniziativa la Befana in città, grazie all'associazione Incontriamoci sempre odv, con la collaborazione del Club Fiat 500 e la protezione civile le aquile Safety.

La partenza della Befana è prevista domani alle ore 10,00 da piazza Italia, il corteo della simpatica vecchietta e delle vecchie 500 si snoderà per le vie del centro. L’arrivo in piazza della stazione Fs di Reggio Santa Caterina è previsto alle 10,40. Tante caramelle saranno donate ai bambini. A seguire, alle 11,00 uno spettacolo speciale per i bambini si svolgerà in piazza. Ad esibirsi Ramingo solo show.

«Un grazie al presidente del Consiglio comunale per gli aspetti logistici e grazie anche al consigliere Merenda che hanno contribuito entrambi alla grande pulizia straordinaria del verde e della piazza nelle aree circostanti la stazione Fs di Reggio Calabria Santa Caterina», concludono i volontari.