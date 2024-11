Dall’aiuto alle famiglie in stato di bisogno ai regali per donare un sorriso. Diverse località vibonesi invitano a sperimentare il messaggio di speranza, condivisione e generosità. Ecco tutte le iniziative e gli eventi

Con l’arrivo del Natale si moltiplicano le iniziative solidali anche nel comprensorio vibonese. Una mobilitazione che coinvolge in modo particolare le associazioni ma anche i privati cittadini, le istituzioni, le attività commerciali. In un’epoca di grandi cambiamenti, di povertà crescenti, di difficoltà lavorative, la prospettiva della festa più attesa dell’anno, muta nella forma. Un Natale meno di apparenze e più sostanza. Un invito a sperimentare il messaggio di speranza, condivisione, generosità che sta alla base della ricorrenza cristiana. Le iniziative nel Vibonese abbondano. Eccone una carrellata.

Festa del donatore

A San Calogero, per esempio, il 29 dicembre dalle ore 20.30, è in programma la Festa del donatore Avis e tombolata. Un evento per focalizzare l'attenzione sull'importanza della donazione del sangue, un gesto semplice che può contribuire a salvare vite.

Un sorriso e una carezza ai degenti

Ogni domenica, poi, l’associazione Clown Vip Vibo odv fa tappa nei reparti dell’ospedale di Vibo per portare un po' di calore e sorrisi ai decenti, specie ai più piccoli. In vista del Natale, la carovana colorata si recherà anche in alcune rsa del comprensorio: il 27 dicembre a Tropea, il 3 gennaio a Monterosso.

Giocattolo sospeso

Tra i progetti più significativi, l’iniziativa “Giocattolo Sospeso” promossa dall’associazione “Valentia”. I cittadini interessati a partecipare possono recarsi nei maggiori negozi di giocattoli di Vibo Valentia, tra cui Merkatoys presso la SS 18 Tirrena Inferiore, Merkatoys a Vena Di Ionadi e Toy Store a Moderata Durant dove è possibile, fino al 23 dicembre, acquistare e depositare giocattoli che verranno poi donati alle famiglie in difficoltà. A Rombiolo, il 17 dicembre, la banda dei Babbi Natale incontra ragazzi disabili e anziani ammalati del paese. Il tutto a cura dell'Associazione Caravare.

I regali solidali

Al centro di solidarietà "Don Mottola" di Tropea, il 22 dicembre si terrà un pranzo di Natale aperto ai volontari, ai ragazzi e alle famiglie con il consueto scambio di doni. Far sentire la vicinanza dell'amministrazione ai più fragili. A Polia, il 21 dicembre, si terrà la distribuzione dei regali solidali Telethon ai bimbi frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (presso piazza Pizzonia). Poi verranno donati panettoni agli over 80 del paese. Le attività sono promosse dal Comune di Polia.

Dolci e pietanze salate in regalo

L’Ente promozione Calabria, poi, per tutto il periodo delle festività, ha programmato una serie di iniziative a sostegno del comparto sociale vibonese. Tra queste, “Un sorriso a Natale” che si prefigge di donare ai nuclei indigenti pietanze dolci e salate. I vassoi dovranno essere ritirati presso la pasticceria Papillon (viale Affaccio, dopo le 21. 00).

Via dei presepi e doni per i bimbi in ospedale

Sabato 22 dicembre, alle ore 18.00, ad Acquaro si terrà l'inaugurazione della Via dei presepi, in concomitanza dell'ottavo centenario della nascita del presepe realizzato per la prima volta da San Francesco d'Assisi nel 1223. Sarà realizzata una piccola cerimonia religiosa a cura del parroco don Rosario Lamari e della comunità della parrocchia Santa Maria dei Latini di Acquaro. La via dei presepi – frutto del lavoro Pro loco Acquaro e associazione Donn’Antuani resterà aperta il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Nella serata dell'inaugurazione verrà posto un piccolo albero di Natale dove ogni persona potrà deporre alcuni doni che successivamente verranno consegnati ai piccoli degenti dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Proprio la Pediatria, nei giorni scorsi, ha ricevuto la visita dei membri dell’associazione lombarda “Amici di Denise” che hanno donato giochi e materiale sanitario utile al reparto.

A Spilinga, il 28 dicembre, si terrà per gli "over 65", invece, l'evento dal titolo “Un anno di solidarietà", finalizzato a favorire le relazioni interpersonali e la partecipazione alla vita sociale, di ritrovo e di aggregazione.