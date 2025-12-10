Tanti spettacoli dal vivo, tradizioni e attività anche per i più piccoli. Fino al 6 gennaio a Locri grande villaggio natalizio al coperto sarà pronto ad accogliere visitatori da tutta la Calabria

Locri diventa meta del Natale 2025 grazie al villaggio natalizio che impreziosirà Piazza dei Martiri dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. “Locri on Ice” è giunto alla sua dodicesima edizione e promette tante attività, spettacoli e tradizioni, con il coinvolgimento di cittadini di tutte le età. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e patrocinato da Calabria Straordinaria, punta ad attirare migliaia di visitatori da tutta la provincia reggina e non solo.

Si è partiti con la festa patronale e l’accensione dell’albero di Natale a cura dell'Accademia Senocrito tra musica e animazione. Il programma di "Locri on Ice" prevede week-end a tema con un coinvolgente “Christmas Market” nella via Macrì, nella villa comunale e in piazza, con prodotti artigianali e idee regalo, la consueta pista di pattinaggio sul ghiaccio per grandi e piccoli, “Incanto” il gigante albero di Natale che padroneggia sulla piazza centrale, laboratori e spazi ludico-ricreativi, l’area food con eccellenze enogastronomiche locali.

Dopo due week-end dedicati agli artigiani, arriverà un appuntamento “dolcissimo” con “Locri on Ice sweet”, dove le pasticcerie, bar e gelaterie del territorio, faranno degustare le loro buonissime produzioni; ritorna l’appuntamento con i Rioni il 22 e 23 dicembre, un Natale speciale con djset e attrazioni; il 27 e 28 percorso del gusto, tombolate e giorno dell’Epifania in moto. Non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, come laboratori creativi, spettacoli di burattini, artisti di strada e parate delle favole e la magica bottega di Babbo Natale tutta da ammirare.

Il Natale di Locri On Ice 2025 si arricchisce di un appuntamento unico e spettacolare: domenica 21 dicembre, la città ospiterà per la prima volta il “Presepe di Ghiaccio”. A partire dalle ore 16:00, il pubblico potrà assistere alla creazione dal vivo di un presepe interamente scolpito nel ghiaccio dal Maestro Luca Mazzotta, campione italiano e vicecampione del Mondo di scultura su ghiaccio con a seguire il concerto dei “Trio Italico”.

Grandi eventi con il divertentissimo comico Uccio De Santis, l’energico gruppo Joe Mariani & The Blues Brothers Band, la potente e brillante voce della cantante Karima.

Gospel, spettacolo di magia, concerti natalizi, spettacoli di danza e musica dal vivo, nonché iniziative nelle diverse zone della città, tra cui il cimento d’inverno con il tuffo natalizio, il concorso artistico tra presepi e alberi di Natale, la Casa di Babbo Natale tra luci e luminarie. Un Natale all'insegna della cultura e della tradizione, con eventi anche al Parco Archeologico, in Biblioteca e al Palacultura, per vivere appieno la magia delle festività.

Il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, invita tutti i cittadini a partecipare a questo magico appuntamento: «Vogliamo regalare alla nostra comunità un Natale speciale, ricco di emozioni e incontri. Invito le famiglie, i giovani e gli anziani a vivere insieme questa festa, che unisce tradizione, divertimento, arte e musica. Venite a scoprire le tante iniziative, a divertirvi e a condividere lo spirito natalizio tutti insieme, ringraziando tutti coloro che contribuiranno ad animare le nostre feste».

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali e a partecipare numerosi a questa grande festa collettiva. Per ulteriori dettagli sul programma completo, è possibile consultate il sito, l’AppLocri e i profili social del Comune.