Tra festival, escursioni, concerti, e notti romantiche, anche questo week end in Calabria, dove l’estate è arrivata prorompente, c’è solo l’imbarazzo della scelta sugli eventi da vedere.

Vicino al mare, in città, o sulle nostre vette più belle, il fine settimana saprà rispondere alle richieste anche dei meno accontentabili.

Fino a domenica 26 Trame Festival a Lamezia

Continua a Lamezia Terme Trame Festival, primo evento culturale dedicato ai libri sulle mafie. Discussioni e confronto sui temi della legalità e del diritto sono gli ingredienti principali del festival, che riempie dal 2011 piazzetta San Domenico, coinvolgendo anche il Chiostro San Domenico e Palazzo Nicotera.

Scrittori, giornalisti, magistrati e studiosi, si incontrano nelle piazze della città per discutere e presentare libri dedicati al fenomeno delle mafie, incrociando gli interventi anche con storie raccontate dai protagonisti che le hanno vissute.

Oltre ai dibattiti, anche spettacoli teatrali, proiezioni e talk con personaggi noti.

Per venerdì 24 la parte finale della serata vedrà la presenza di Nicola Gratteri, che insieme a Riccardo Giacoia parlerà del suo libro La Costituzione attraverso gli uomini e le donne che l’hanno fatta.

A chiudere la serata la visione del film di Jonas Carpignano A Chiara, una istantanea immersiva in una società assediata dalla criminalità organizzata, vissuta attraverso i suoi protagonisti.

Il programma continuerà sabato 25 a partire, come ogni giorno, dalle 17:00, durante il quale si alterneranno interventi e dibattiti. Ospite della serata Roberto Saviano, con ll coraggio e la solitudine. Saviano racconta Giovanni Falcone.

A seguire, il cantastorie Nino Racco concluderà con Il corpo da’ maffia, panoramica narrata e cantata su azioni, simulazioni e simbolismi del corpo mafioso.

La chiusura del festival sarà affidata, domenica 26, ad Ilda Boccassini che parlerà del suo ruolo da pm in prima linea dal ’92 ad oggi insieme a Lionello Mancini del Sole 24 ore. Seguirà l’artista calabrese N.A.I.P., che parlerà con Vanessa Ricciardi di Domani.

Tutte le giornate hanno un programma ricco di interventi che iniziano a partire dalle 17:00. Il programma completo.

A Cosenza l’importanza di fare rete

All’interno della rassegna Serate nel giardino di villa Rendano, si svolgerà sabato 25 a partire dalle ore 17:00 HyperColle-Triglio, un progetto site-specific volto a ridisegnare gli spazi esterni di Villa Rendano mediante l’utilizzo di dispositivi fisici, linguistici, artistici, analogici e tecnologici.

Numerose le attività previste per l’evento: pratiche di yoga, talk, installazioni multimediali, performance, reading, concerti e dj set, tutte attività che andranno a decostruire e ricostruire, abitandoli, i processi di hyper-percezione.

Durante la giornata ci sarà una tavola rotonda di presentazione del progetto a cura delle realtà coinvolte che, oltre a presentarsi dando voce alle loro esperienze, insieme cercheranno di discutere del presente e del futuro dell'arte e della cultura nel nostro territorio e dell'importanza di fare rete per offrire nuovi scenari e nuove modalità di costruzione di possibilità artistiche, culturali e sociali.

A realizzare l’evento Hyper-ColleTriglio varie realtà ed associazioni: Tracey, Il Filo di Sophia, Fiuminarso, Gynestra, Il Giardino di Shiva, PlagueLabs, Remo De Vico, Marianna D’Angelo.

In provincia di Vibo armonie suggestive, bluegrass statunitense e romanticismo

Se volete ascoltare un concerto eseguito da una formazione strumentale fuori dallo standard, non potete perdervi il concerto del 24 giugno a Vibo Marina. Ritorna dopo due anni di pausa il “Concerto d’inizio estate” che si terrà alle ore 21:00 nel santuario “Stella Maris”, e darà così il via agli eventi della nuova stagione estiva appena iniziata.

Musicisti di grande rilievo saranno protagonisti con i loro strumenti, storicamente diversi ma che unendosi andranno a creare delle armonie suggestive e magiche all’interno del santuario. L’organo del maestro Diego Ventura e il sax della maestra Marianna Polito, accompagneranno il canto della maestra Antonietta Pisano, soprano, creando una sonorità completa e particolare da non perdere.

Sarà Tropea ad ospitare, venerdì 24 giugno alle ore 22:00, il concerto di Joe Bastianich e la sua band La Terza Classe, che animeranno il borgo più bello d’Italia con l’energico e travolgente bluegrass statunitense.

A fare da sfondo il magico Affaccio Raf Vallone, uno dei principali belvederi di Tropea, dal quale godere della vista del mare cristallino ai piedi del santuario di Santa Maria dell’Isola.

Joe Bastianich, musicista internazionale, tra country, blues, folk e jazz, oltre che stella mondiale della ristorazione, porterà a partire da venerdì 24 il suo nuovo tour prodotto da Barley Arts, “Good Morning Italia”, che proseguirà con altre date in giro per il Bel Paese, di cui tre in Calabria.

Per i più romantici, sempre a Tropea, si svolgerà sabato 25 giugno alle 21:00 la Notte Romantica, manifestazione giunta alla settima edizione, che, come da tradizione, si svolge il sabato successivo al solstizio d’estate.

Filo conduttore che unirà la rassegna, che si svolgerà anche in tutte le località che fanno parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia, sarà l’Amore per la musica e Tropea sceglie come suo strumento il pianoforte.

Tre pianoforti saranno collocati in tre suggestive piazze entro le mura: Largo Antico Sedile, Piazza Duomo e Piazza Cannone, che chiunque potrà utilizzare per esibirsi. Il concerto, Shahrazad, assumerà così l’aspetto di un Flash Mob. La festa romantica prende la forma di un itinerario entro le mura che partendo alle 21:00 da Largo Antico Sedile, prosegue alle 21:45 in Piazza Duomo per concludersi nella bellissima terrazza sul Mediterraneo di Largo Cannone, con lo spettacolo esclusivo della luna sullo Scoglio dell’Isola e sulle Eolie.

Domenica tra trekking e natura

Se non sarete stanchi dopo il passato sabato, e amate la natura, approfittate dei vari trekking organizzati in giro per la Calabria.

I luoghi inesplorati di Girifalco percorso archeo-trekking, organizzato dall’associazione Archeoclub Toco-Carìa di Girifalco, in provincia di Catanzaro, vi porterà alla scoperta dei luoghi magici del paese: luoghi inesplorati, carichi di energia e suggestivi, davvero come pochi. L’appuntamento è domenica 26 giugno alle ore 8.00 presso la Chiesa di San Rocco del paese, da dove si partirà lungo un percorso ad anello di circa 6,5 km, durante i quali immergersi nella natura e scoprire storie e legende.

Dopo il solstizio d’estate è tempo di raccolta e di celebrare la dea madre, Madre Natura. Le piante ed il Sacro Arcaico di e con Daniela Di Bartolo, a Longobardi, in provincia di Cosenza, sarà una passeggiata lenta in cui si parlerà delle piante da un nuovo punto di vista, quello della Ierobotanica, lo studio ed utilizzo delle erbe con una visione del Sacro, con accenni a fatti storici e studio su alcune piante che si incontreranno e lezione su pratiche fumigazioni come cura al corpo e alla casa.

Dopo pranzo laboratorio di produzione incensi. Appuntamento domenica 26 giugno alle 10:00 in Località Salice.

Se volete spostarvi invece nel reggino, ma non siete nel massimo della forma, potete optare per il Sentiero dell’Acquila, in versione ridotta, con ritorno dal Sentiero di Catalimita, sempre nella domenica, con partenza alle ore 8:30 da Scilla. Potrete ammirare diversi paesaggi che si alternano nel raggio di pochi chilometri, oltre ad un panorama da lasciare senza fiato. Nella prima parte, che sarà in salita, si passerà attraverso una valle fresca e verdeggiante e, successivamente, tra alberi di leccio e querce da sughero. Superato il punto più alto, la cima di monte Scrisi, si prenderà una pista in discesa fino a località Catalimita, dove potrà essere consumato un aperitivo con vista.

Per prenotazioni: info@aspromonteoutdoor.it

Per chi ha un amico a 4 zampe e vuole vivere un’esperienza insieme, all’interno del Parco Nazionale della Sila, a partire dalle 17:30, si svolgerà una escursione a 6 zampe insieme agli educatori cinofili di Yellowjoy, organizzata al tramonto e in uno scenario unico. Durante il percorso i partecipanti avranno la possibilità di scoprire le peculiarità del territorio insieme ai propri cagnolini.