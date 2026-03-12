Dopo il successo sul palco dell’Ariston, il cantautore partenopeo porta dal vivo il suo brano vincitore e i grandi successi del repertorio anche nell’ambito della rassegna Krimisound

Il cantautore partenopeo Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, inaugura la sua nuova stagione dal vivo con il tour estivo “Sal Da Vinci | Live 2026”, che lo porterà sui palchi dei principali festival e arene italiane.

Tra le tappe annunciate figura anche una calabrese: l’artista sarà protagonista di un concerto il 12 agosto 2026 all’Arena Saracena di Cirò Marina, nel Crotonese, per una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate jonica. L’evento è organizzato da KrimiSound.



La prevendita dei biglietti partirà venerdì 14 marzo, alle ore 14:00 sui circuiti online TicketOne e Ticket Service Calabria. A partire da mercoledì 18 marzo alle ore 11:00 saranno disponibili anche presso i punti vendita autorizzati. Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, il tour rappresenta per Sal Da Vinci l’occasione di portare dal vivo il brano vincitore e i successi più amati del suo repertorio, in una tournée che attraverserà l’intera penisola. Sempre nell’ambito della rassegna KrimiSound, tra gli altri artisti annunciati spicca Alfa, che si esibirà il 17 agosto 2026 sempre all’Arena Saracena.