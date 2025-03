Dopo il successo del tour teatrale Franciscus e l'acclamazione al Festival di Sanremo 2025 con Quando sarai piccola, brano che gli è valso il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi tornerà in estate con il nuovo progetto live “Dalle Tenebre alla Luce-Summer Tour 2025”. Queste le prime date del tour, organizzato da Imarts di Carpi (Modena): 12 luglio Bard (Aosta), 19 Verona, 20 Cervere (Cuneo), 22 Fiesole (Firenze), 30 Palmanova (Udine), 2 agosto Marina di Pietrasanta (Lucca), 5 Catona (Reggio Calabria), 7 Mesagne (Brindisi), 11 Paestum (Salerno).

Cantautore, poeta della parola e interprete sensibile, Cristicchi è capace di muoversi tra registri diversi e lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi di Fabbricante di canzoni, che ne consacrò il talento, fino alle profondità tematiche dell'ultimo concept-album Dalle tenebre alla luce. Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano trasportando il pubblico in un'esperienza emotiva intensa e autentica.

A impreziosire la serata sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile, in commistione con la storica band di Cristicchi: Riccardo Corso chitarre, mandolino e bouzuki; Andrea Rosatelli basso e contrabbasso; Riccardo Ciaramellari pianoforte, fisarmonica e tastiere; Valter Sacripanti batteria e percussioni. Un incontro tra la delicatezza della musica da camera e l'energia del rock d'autore.