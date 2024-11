Weekend ricco di appuntamenti in Calabria. Dagli spettacoli di danza internazionale ai concerti di musica popolare passando per le esibizioni teatrali, la nostra regione si prepara a vivere un fine settimana all'insegna dell'arte, della cultura e del divertimento. Ecco alcuni degli eventi più interessanti.

“Weekend Wine & friends” a Martelletto di Settingiano

Tre giorni di festa nel quartiere Martelletto del comune di Settingiano, in provincia di Catanzaro. Da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, appuntamento con l'evento "Weekend Wine & friends". In piazza Giovanni Paolo II, alle ore 20 di venerdì, prenderanno il via le esibizioni della "Corrida" che vedrà protagonisti una serie di dilettanti desiderosi di cimentarsi in varie discipline, spazio poi a Dj Patrick Quinzi con un salto musicale negli anni novanta. Sabato 30 alle ore 20 a far ballare e divertire il pubblico sarà Cosimo Papandrea con una tappa del suo tour "Stilla chijara". A chiudere la festa sarà, nella mattinata di domenica 1 dicembre, un giro per le vie di Settingiano e Martelletto di auto storiche a cura del club "I volpini" di San Pietro Apostolo e di moto in compagnia del Motoclub No Fear di Martelletto. A seguire intrattenimento musicale. Nel corso delle tre giornate è previsto l’allestimento e l’apertura al pubblico di stand enogastronomici e aree food.

Il Paese di Babbo Natale a Borgia

Torna la magia del Natale e la comunità di Borgia si prepara ad indossare il suo abito migliore trasformandosi nel paese di Babbo Natale. Venerdì 29 novembre alle ore 18.30 nel borgo della provincia di Catanzaro saranno inaugurate e aperte al pubblico la Casa di Babbo Natale, all'interno dello storico Palazzo Mazza, e l'Ufficio postale di Babbo Natale, ospitato nell'elegante Palazzo Calogero. Ad arricchire il tutto una caratteristica esposizione della Natività e una mostra di presepi. Un vero e proprio villaggio natalizio pronto ad accogliere ed emozionare quanti vorranno lasciarsi abbracciare dallo spirito di festa che si accede soltanto sul finire dell’anno.

Corrado Rustici a Polistena

Si esibirà a Polistena, venerdì 29 novembre alle 21.30, all'LSS Theater, il celebre chitarrista Corrado Rustici. Con il suo "Interfulgent Winter Tour" l'apprezzato musicista intende ripercorrere i quarant'anni di carriera artistica raggiunti. Rustici sarà accompagnato da una band di talentuosi artisti composta da Alex Argento (tastiere), Andrea Casali (basso e voce) e Roberto Porta (batteria). Opening act affidato al chitarrista acustico Filippo Bertipaglia.

Robben Ford a Rende

Sarà il leggendario chitarrista Robben Ford a calcare, sabato 30 novembre alle ore 21, il palcoscenico del Cinema Teatro Garden di Rende in occasione di una delle tappe del "Dragon Tales Tour". L'artista californiano porterà in scena un mix unico di blues, jazz e rock. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della grande musica con uno degli interpreti più versatili della sua generazione. Il celebre chitarrista ha collaborato negli anni con artisti di primissimo piano, tra questi: Joni Mitchell, Miles Davis, George Harrison, Bonnie Raitt, Michael McDonald e Bob Dylan.

Vibo Film Festival

Appuntamento nello storico Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, sabato 30 novembre, con il Vibo Film Festival. La kermesse punta a celebrare il cinema, la cultura ed i sapori locali con momenti dedicati alla proiezione di film, incontri con registi e attori, mostre e attività sospese tra arte e tradizione che si alterneranno nell'arco dell'intera giornata. Tra gli ospiti nel pomeriggio saranno presenti anche Gianni Pellegrino, Nadia Rinaldi, e Gennaro Calabrese.

"Romantiche emozioni" a Paola

L'Orchestra del Mediterraneo “San Francesco di Paola” sarà in scena con lo spettacolo "Romantiche emozioni - Viaggio tra le più belle pagine del repertorio sinfonico" sabato 30 novembre alle 21 al Teatro Odeon di Paola nell'ambito del Tirreno Festival. A dirigere l'orchestra sarà il direttore Alfredo Stillo. Ad esibirsi sarà inoltre l'apprezzata flautista Federica Giacomuzzi.

Luca Barbarossa a Lamezia Terme

"Cento storie per cento canzoni” è il nome dello spettacolo che il cantautore Luca Barbarossa porterà in scena sabato 30 novembre, alle ore 21:00, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, per l’inaugurazione della 47esima edizione di MusicAMA Calabria ideata e diretta da Francescantonio Pollice. L'artista romano canterà, suonerà e condividerà con il suo pubblico aneddoti e curiosità legate alle canzoni che hanno fatto la storia della musica. Un viaggio tra le note del pentagramma per testimoniare come la genesi di numerosi brani sia legata ai cambiamenti della società e dei costumi dal Risorgimento ad oggi. Per l'occasione Barbarossa si esibirà con il supporto di Claudio Trippa alle chitarre e del polistrumentista Alessio Graziani. Ad accompagnare le narrazioni e le canzoni saranno le proiezioni dell’Antica Proiettereia che renderanno ancora più coinvolgente lo spettacolo.

Festival del Fumetto “Le Strade del Paesaggio” a Cosenza

Torna a Cosenza, dal 30 novembre all'1 dicembre, il Festival del Fumetto “Le Strade del Paesaggio”, giunto alla 17esima edizione. Due giorni all'insegna dell'arte e della creatività che vedranno le sale del Museo del Fumetto, sede naturale dell’evento, ospitare mostre di disegni originali di alcuni tra i più innovativi autori italiani. Per l'occasione saranno esposte le opere di autori del calibro di Fiorella Cogliandro, Antonio Malara, Vincenzo Puglia, Archivio di Ferro, Alpraz, Fabrizio De Masi, Mr Holyshit.

Fiera del Disco a Rende

Torna con la sua undicesima edizione la Fiera del Disco a Rende. Dal 30 novembre all'1 dicembre appuntamento da non perdere nella sala meeting dell'Hotel San Francesco. Ad essere esposti e messi in vendita saranno dischi in vinile, cd, dvd, riviste, locandine, gadgets e tanto altro materiale.

Garrett Smith a Catanzaro

La grande danza internazionale arriva a Catanzaro con lo spettacolo "Whispers of him" in programma al Teatro Comunale sabato 30 novembre alle 21. Un parterre di talentuosi danzatori diretti da Garrett Smith, uno dei più noti e importanti coreografi della scena contemporanea internazionale, si esibirà in un lavoro coreografico molto ambizioso finalizzato a portare in scena la fragilità della vita. L'appuntamento è frutto di una collaborazione tra “Ramificazioni Festival” e “Armonie d'Arte Festival” nell'ambito del progetto “Catanzaro Contemporary Dance”.

Cosimo Papandrea a Maierà

La musica popolare farà incursione a Maierà, in provincia di Cosenza, con il concerto di Cosimo Papandrea in programma domenica 1 dicembre alle ore 21 in piazza Croce.