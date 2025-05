Il 24 e 25 maggio 2025, il centro storico di Caulonia si trasformerà nel borgo dell’Etica Bio Festival. Dopo il successo delle edizioni precedenti, NaturaSi porta l’evento in Calabria, realizzato in collaborazione con Goel- Gruppo Cooperativo e con il patrocinio del Comune di Caulonia. Sono due i temi portanti dell'evento: l'Etica in agricoltura e la Biodiversità in Calabria.

Il festival si apre sabato alle ore 13.00 in piazza Seggio con “Mezzogiorno in Paese”, un gustoso concorso gastronomico che vedrà le cucine del borgo proporre piatti preparati con ingredienti biologici. Le vie del borgo ospiteranno una trentina di espositori con prodotti bio, degustazioni, street food e artigianato sostenibile.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, uno dei momenti più attesi: il convegno “Calabria, Oasi della Biodiversità d’Europa: diversificazione microclimatica e biodiversità come bandiera identitaria della Calabria". Si tratta di un approfondimento riguardo lo straordinario patrimonio naturale della Calabria, con particolare attenzione alla sua ricchissima biodiversità botanica. Essa rappresenta una grande potenzialità per l’agricoltura e il turismo del territorio. Esperti ed esponenti del mondo accademico si confronteranno sull’argomento. Interverranno Giuseppe Caruso (Unirc), Manuela Oliviero (Umg Catanzaro), Giuseppe Passarino (Unical). Durante il convegno ci sarà la donazione pubblica del marchio “Calabria, Oasi della Biodiversità d’Europa” da parte di Goel – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud. Seguirà la tavola rotonda moderata da Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì, con esponenti e responsabili di Legambiente, Wwf, Comunità Progetto Sud, Banca Etica, Associazione Abc.

La giornata si concluderà alle ore 21.00 con il concerto del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti.

Il secondo giorno si apre alle ore 10.00 con la lectio magistralis dello storico e saggista Piero Bevilacqua, dedicata al rapporto tra etica e agricoltura. A seguire, dalle 11.00 alle 13.00, il convegno “L’etica in agricoltura fa la differenza” porrà un interrogativo cruciale: si può essere davvero etici in agricoltura? L’esperienza di Goel Bio (il ramo agricolo di Goel– Gruppo Cooperativo) testimonia che ciò è possibile. Nel corso degli anni Goel Bio ha costruito una filiera di produzione che garantisce un prezzo equo ai produttori; ha inventato un sistema di controllo privato e rendicontabile per prevenire le infiltrazioni mafiose; infine, ha dato vita a un sistema di controllo della filiera che previene lo sfruttamento dei lavoratori. Il convegno si apre con la testimonianza di questa esperienza che si propone come modello di riferimento in questo ambito.

La tavola rotonda che segue, moderata da Fausto Jori, si porrà provocatoriamente l’interrogativo se davvero si può essere etici in agricoltura e vedrà la partecipazione di Wanda Ferro (sottosegretaria al Ministero dell’Interno), Giovanni Calabrese (assessore alle Politiche per il Lavoro Regione Calabria, i rappresentanti nazionali di Fai-Cisl e Flai-Cgil, Enrico Parisi (delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa), Mario Grillo (presidente nazionale Cia - Turismo Verde), e Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì, che porterà l’esperienza dell’azienda sul prezzo trasparente e il rispetto per i produttori.

Alle 16.15, si terrà l’esibizione del collettivo musicale Sekem dall’Egitto, un momento evocativo tra suoni, racconti e spiritualità del deserto.

Durante l’Etica Bio Festival, laboratori interattivi, mostre d’arte, incontri con autori, spettacoli e show cooking animeranno il programma, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. Dalla distillazione di oli essenziali al riciclo creativo, passando per percorsi sensoriali, live painting e cucina etica.