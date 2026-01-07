Scritto e interpretato da Dario Natale, con musiche e paesaggi sonori di Alessandro Rizzo, arriva nel capoluogo dopo una serie di repliche e di successi in tutta Italia nell'arco del 2025

Si conclude la rassegna degli "Eventini" di NON Magazine a Catanzaro con una chiusura tutta dedicata al teatro: atteso, per questo venerdì 9 gennaio alle 21:30 presso il Nuovo Supercinema di Via XX settembre, lo spettacolo teatrale della compagnia Scenari Visibili, "Di tutti i colori". Scritto e interpretato da Dario Natale, con musiche e paesaggi sonori di Alessandro Rizzo, lo spettacolo della compagnia lametina arriva nel capoluogo dopo una serie di repliche e di successi in tutta Italia nell'arco del 2025.

Ispirato, tra le altre cose, a Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, nonché alle suggestioni e riflessioni del sociologo Osvaldo Pieroni, “Di tutti i colori” è una scommessa drammaturgica che muove i passi sui colori come codice di archiviazione della nostra memoria. Protagonista, tra gli altri personaggi interpretati da Dario Natale, l’atmosfera magica e cangiante di quello Stretto di Messina del quale basta osservarne i colori per riconoscere, tra due estremi che non si possono più toccare, il senso di una vita. Il senso della vita di Saro, per esempio, delle sue storie, dello “Scilla & Cariddi” e dei nuovi codici per interpretare le difficoltà del nostro tempo.

Saro, in vita sua ne ha viste davvero tante, sia in tempo di pace che di guerra. Sa che non potrà mai collegare il suo passato a questo presente dai valori rovesciati, dove smarrita è la misura del limite e del degrado, ma sa che al prossimo lampo aprirà il libro delle meraviglie: la vita che ha vissuto. Queste le basi del “ponte sospeso” su cui è salito Saro, una passerella che appare e scompare, unico ponte da cui guardare lo Stretto di Messina, lo Scilla e Cariddi, in quanto patrimonio presente e futuro di pesci, uccelli, esseri umani, mostri marini.

