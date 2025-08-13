Il Teatro dei Ruderi a Diamante si prepara ad accendere i riflettori sulla grande musica d’autore: prende il via il ciclo di concerti dedicati al cantautorato italiano all’interno del festival dell’area archeologica di Cirella Antica, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Diamante.

Martedì 13 agosto, sarà la volta di Sal Da Vinci, attesissimo protagonista della serata. Reduce dal successo del tormentone estivo “Rossetto e Caffè”, il cantautore partenopeo, noto per la sua cifra stilistica e la spiccata teatralità, porterà in scena un live emozionante, pensato per il suo pubblico più affezionato. Un viaggio musicale tra i brani più amati del suo repertorio, in uno dei palcoscenici più suggestivi del Sud Italia.

Dopo la pausa di Ferragosto, il festival riprenderà con due nomi d’eccezione. Il 17 agosto sarà il turno di Fiorella Mannoia, che si esibirà accompagnata da un’intera Orchestra Sinfonica. Un evento inedito che ripercorre la lunga carriera della celebre interprete, tra poesia, impegno e melodia, con arrangiamenti unici pensati appositamente per questa speciale occasione.

Il giorno successivo, 18 agosto, calcherà il palco Umberto Tozzi, con l’unica tappa calabrese del suo Final Tour “L’Ultima Notte Rosa”. Un concerto imperdibile che rappresenta un vero e proprio omaggio alla sua straordinaria carriera, con una scaletta che includerà tutti i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. L’evento è particolarmente atteso anche da turisti e fan provenienti dall’estero.