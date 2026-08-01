Per tutto il mese di agosto si terranno tante iniziative per stare insieme, scoprire le bellezze paesaggistiche e i talenti, approfondire tematiche attuali quali i diritti umani e le donne, divertirsi e rilassarsi: opportunità per residenti e turisti nel segno dell’ospitalità e dell’accoglienza che contraddistinguono la Perla del Tirreno

«Dal centro storico al Teatro dei Ruderi, dal lungomare a Cirella, dalle strade ai palcoscenici: il calendario degli eventi di agosto nel nostro territorio vuole soddisfare i gusti di tutte e tutti, degli amanti dello spettacolo, del cinema, della musica, dell’enogastronomia, dello sport e dell’arte. Un progetto di promozione e valorizzazione dei talenti e dei luoghi che ha richiesto un gran lavoro ma ci lascia davvero soddisfatti». Così l’Assessora alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Diamante, Martina Presta, parlando della programmazione che, dopo le iniziative di luglio, continua ad agosto tra novità ed eventi storicizzati come le tre serate di Calici sotto le Stelle a Cirella (20-22 agosto).

Divertimento e relax

Dal 4 agosto al primo settembre tante iniziative per stare insieme, scoprire le bellezze paesaggistiche e i talenti, approfondire tematiche attuali quali i diritti umani e le donne, divertirsi e rilassarsi: opportunità per residenti e turisti nel segno dell’ospitalità e dell’accoglienza che contraddistinguono la Perla del Tirreno. «Ogni evento ha il suo valore: non è soltanto un calendario ma rappresenta la volontà di continuare nel progetto che punta sulla cultura e sulla socializzazione come strumenti per la crescita di un territorio che si apre, come sempre, agli altri, capace di fare di ogni spettacolo un’esperienza di qualità», continua l’Assessora Presta.

La rassegna al Teatro dei Ruderi e la mostra su Gaza

La Rassegna al Teatro dei Ruderi propone concerti e spettacoli in una delle cornici archeologiche e naturalistiche più suggestive d’Italia. E Diamante diventa collante con il mondo, grazie a "I GRANT YOU REFUGE", mostra fotografica su Gaza, ideata e promossa dal fotografo e filmmaker Paolo Patruno, oggi curata dal fotografo del collettivo Shadi Al-Tabatibi. «È una collettiva che dà voce e visibilità alle sofferenze e alle atrocità che il popolo palestinese sta subendo, grazie alle straordinarie immagini fornite da sei fotografi della Striscia di Gaza (Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi AlTabatibi), in rappresentanza delle decine di fotoreporter che vivono e lavorano nella zona, come testimoni oculari di uno dei conflitti più devastanti del nostro tempo. Il titolo della mostra trae ispirazione dall'omonima poesia della scrittrice e poetessa palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nella sua casa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023».

Il tema dell’ambiente

E ancora, l’Ambiente come mezzo di confronto e di crescita collettiva, nell’ottica delle best practise per una tutela che diventa responsabilità e cura: lungo questa direttrice le iniziative sulla salvaguardia ambientale. In questo contesto si inserisce il Gran Galà del Premio Mare Pulito Bruno Giordano dedicato ai temi di Ambiente, Mare e Turismo: un'iniziativa promossa per il 6 agosto, alle ore 20.30, sul lungomare Mancini, dal Comune di Diamante nell'ambito del progetto “Diamante Blue Coast 2026”. Durante l'evento - si avvale del patrocinio e del supporto anche della Regione Calabria e dell'Associazione “Mare Pulito Bruno Giordano” – sarà illustrato il format Kalos sulle rotte della Magna Grecia, uno spazio dedicato all’ambiente, turismo e cultura.

Stelle, murales e buon vino

Un occhio all’insù per ammirare gli oltre 300 murales che punteggiano Diamante e Cirella, andando ancor più in alto, nel cielo, per l’appuntamento del 10 agosto alla Punta di Cirella con l’osservazione astronomica, a cura del Professor Francesco Veltri.

«Le tre serate di Calici sotto le Stelle a Cirella rappresentano il continuum di luglio, per un evento, giunto alla diciassettesima edizione, capace di dare un forte impulso al turismo, all’economia, alla scoperta e valorizzazione delle eccellenze. Espressione identitaria, questa manifestazione, organizzata dall’associazione culturale “Cerillae”, è uno dei fili conduttori della nostra storia, della voglia di crescere e di dare risalto alla tenacia e alla resilienza di aziende del Sud Italia», continua Presta.

Tra diritti e convegni

Tra musica, dance, sport, il calendario di agosto si concluderà con la terza edizione della rassegna culturale “Sette Giorni con le Donne per i diritti umani” del Mediterraneo Festival Corto. L’edizione 2026, a cura del Cinecircolo Maurizio Grande con il Patrocinio del Comune di Diamante, è dedicata a Lea Garofalo. La manifestazione, in programma dal 26 agosto al primo settembre, porterà sul lungomare di Diamante incontri, convegni, proiezioni di corti per una riflessione sui diritti umani e l’equità di genere, «in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte per una consapevolezza che si traduca in gesti concreti, in una svolta necessaria», conclude l’Assessora Martina Presta, che ringrazia quanti «hanno avanzato idee e proposte, hanno collaborato per mettere insieme tante tessere di un mosaico colorato, originale e suggestivo».