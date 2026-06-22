Per il 34esimo anno la cittadina tirrenica ospiterà la kermesse che coniuga gastronomia, cultura e arte. Il patron Enzo Monaco: «Sarà un'edizione importante per festeggiare tutti insieme il peperoncino di Calabria che ha appena avuto il marchio europeo IGP»

Elisa Isoardi è la madrina della trentaquattresima edizione del Peperoncino Festival in programma a Diamante dal 9 al 13 settembre prossimi. Ne ha dato notizia ufficiale il patron Enzo Monaco nella presentazione del Festival che si è svolta Domenica a Fiuggi nell’ambito della manifestazione Fiuggi Expo. Assieme a Monaco il segretario Arnaldo Grisolia e Arturo Rencricca che ha confermato la decisione della League of Fire di disputare durante il Festival la finale del Campionato europeo mangiatori di peperoncino.

Edizione particolare

«Sarà un'edizione importante e particolare - ha detto Monaco - per festeggiare tutti insieme il peperoncino di Calabria che ha appena avuto il marchio europeo IGP».

«Ci saranno - ha proseguito – tutti gli eventi tradizionali del festival da Vignette sul ring al teatro di strada, con presentazioni di libri e convegni. Sempre rispettando il sottotitolo del Festival, gastronomia, arte e cultura in salsa piccante. Tutto all’aperto e tutto gratis».

Peperoncino in scena

La presentazione si è conclusa con uno show cooking della chef Emanuela Crescenzi che anche quest'anno curerà al Festival l’evento “Peperoncino in scena” con la preparazione di piatti con le più famose varietà di peperoncini.