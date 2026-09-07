La madrina della nuova edizione della manifestazione, ideata dal Enzo Monaco, è Elisa Isoardi. Nella prima serata, sono previsti l’InGrippo Show, il talk itinerante della giornalista Antonella Grippo, e lo show cooking del maestro pizzaiolo Errico Porzio, che porterà sul palco i segreti delle sue “creazioni” e offrirà la degustazione

Dal 9 al 13 settembre Diamante torna a tingersi di rosso con il Peperoncino Festival, la manifestazione ideata dal giornalista Enzo Monaco e dedicata al simbolo gastronomico della Calabria che quest’anno raggiunge la sua 34ª edizione.

La nuova madrina è Elisa Isoardi

Sarà la conduttrice televisiva Elisa Isoardi a inaugurare ufficialmente il festival mercoledì 9 settembre. Come da tradizione, la madrina della manifestazione sarà protagonista del rito inaugurale in piazza Municipio, dove alle 19 spegnerà le candeline della torta insieme ai protagonisti dell’evento e si sottoporrà alla tradizionale “peperoncizzazione” di Re Peperoncino, interpretato dall’attore Gianni Pellegrino.

Tra format consolidati e tante novità

Il programma della 34ª edizione conserverà i format storici che hanno contribuito negli anni al successo del festival, dalla tradizionale gara dei mangiatori di peperoncino agli stand dedicati alle eccellenze e ai prodotti tipici calabresi, che celebrano sua maestà il peperoncino, in tutte le sue versioni.

Ma ci saranno anche tantissime novità e tanti momenti di intrattenimento. Tra queste spicca l'arrivo a Diamante dei Raggi Fototonici, storico gruppo musicale conosciuto soprattutto per aver firmato le sigle televisive di alcuni dei cartoni animati più amati dal pubblico. Con loro sarà presente anche il maestro Vince Tempera, che celebrerà i suoi sessant'anni di carriera e di successi, attraversando alcune delle pagine più importanti della musica italiana: dalle direzioni d'orchestra al Festival di Sanremo fino alle colonne sonore cinematografiche, comprese quelle legate al cinema di Quentin Tarantino.

La musica d’autore

La musica sarà una delle grandi protagoniste del festival anche grazie alle esibizioni di Marina Rei e Peppe Voltarelli, attesi nel corso delle giornate della manifestazione.

Spazio anche all'arte e alla memoria. Al Museo Dac, ogni giorno dalle 19 a mezzanotte, sarà possibile visitare una mostra di pittura dedicata a Rino Gaetano, il cantautore calabrese scomparso nel 1981 e rimasto nel tempo una delle figure più amate e riconoscibili della musica italiana.

L’InGrippo show e lo spettacolo di Errico Porzio

La prima giornata del festival partirà subito con un programma particolarmente ricco. Nella serata di mercoledì 9 settembre è infatti in calendario “InGrippo Show Tour”, il talk teatrale itinerante scritto e condotto da Antonella Grippo, giornalista e analista politico di LaC Tv, che promette di accende il dibattito politico.

A seguire, alle 23, sarà protagonista il maestro pizzaiolo Errico Porzio, che porterà sul palco i segreti delle sue celebri “creazioni” culinarie. Al termine dell'appuntamento, offrirà al pubblico una degustazione della sua pizza.

Gusto e spettacolo

Saranno cinque giorni tra gastronomia, musica, spettacolo, cultura e tradizione, con il peperoncino ancora una volta al centro di un appuntamento che negli anni è diventato uno degli eventi simbolo dell'estate calabrese e tra i più conosciuti in Europa. Per l’occasione, sono attese decine di migliaia di visitatori.