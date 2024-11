Dai fedelissimi dei dischi ai giovani che si appassionano nuovamente alla musica in analogico, il Calabria Vinyl Market tornerà per due giorni nella Casa delle Culture di Catanzaro

Sarà il primo evento targato Calabria Vinyl Market che aprirà anche il calendario primaverile delle fiere del disco del Sud Italia. Sale l’attesa per un weekend da non perdere, all’insegna della musica e della smisurata passione per il vinile. Sabato 6 e domenica 7 aprile, dalle 10 alle 21, la Casa delle Culture del Palazzo provinciale in Piazza Prefettura a Catanzaro, ospiterà una due giorni da non perdere per tutti gli appassionati. Sedici espositori, provenienti da tutta Italia, sbarcheranno nel Capoluogo con il proprio carico di dischi, cd, dvd e musicassette – ma anche locandine e oggettistica vintage – in un percorso alla scoperta di autentici cult, rarità e chicche del passato che faranno la gioia dei collezionisti.

Si tratta della manifestazione che – con il patrocinio della Provincia e del Comune di Catanzaro - inaugura il nuovo brand “Calabria Vinyl Market” che vedrà la realizzazione di fiere mercato del disco su tutto il territorio regionale. Un settore, questo, in costante crescita, in grado di abbracciare fasce di utenti di ogni età ed estrazione, grazie al fascino rimasto sempre immutato del disco e del supporto fisico, che è tornato fortemente in auge anche tra i giovanissimi. La Calabria non è indietro rispetto a questo processo, tanto è vero che di recente ha aperto i battenti anche una piccola fabbrica del vinile con sede a Cosenza.

«Utilizzando materie prime di qualità e strumentazione all’avanguardia, che consentono di realizzare un disco con costi sostenibili, un manipolo di giovani professionisti è riuscito a mettere su una realtà che oggi lavora a stretto contatto con diverse etichette e major nazionali ed internazionali», commenta Pietro Loscavo. «Ristampe dei classici, creazione di prodotti originali e su commissione: le richieste sono tantissime, la prima fabbrica calabrese, unica nel suo genere al Sud Italia, ha già esportato centinaia di dischi e ha ampi margini di crescita come impresa produttiva di nicchia».

L’appuntamento con la vinylmania andrà, quindi, in scena nel primo fine settimana di aprile a Catanzaro, dove tantissimi cultori da ogni parte si incontreranno per condividere un bel momento di aggregazione e di divertimento, accendendo i riflettori del mondo musicale sul territorio regionale.