Sarà una serata all’insegna della musica e della convivialità quella in programma venerdì 22 agosto a Nocera Terinese, nella suggestiva cornice di Campodorato, dove si terrà il concerto di Eman, uno degli artisti più originali e apprezzati della scena cantautorale italiana contemporanea. L’evento, che avrà inizio intorno alle ore 21, è organizzato dall’associazione “Campodorato in festa” e si inserisce all’interno di una manifestazione che vuole valorizzare il territorio unendo spettacolo, socialità e tradizioni locali.

Eman, all’anagrafe Emanuele Aceto, vanta un percorso artistico che lo ha portato in pochi anni a conquistare un pubblico sempre più ampio grazie a testi intensi e sonorità che mescolano pop, reggae, rap e influenze elettroniche. Le sue canzoni, caratterizzate da una forte carica emotiva e da un linguaggio diretto, raccontano la vita quotidiana, le difficoltà dei giovani e la ricerca di speranza in un mondo spesso contraddittorio. Brani come Amen, Svegliati e Il mio vizio sono diventati veri e propri inni generazionali, capaci di unire introspezione e ritmo trascinante.

La serata di Campodorato non sarà però solo un grande concerto, ma anche un’occasione per mettere in luce i talenti emergenti del territorio. Prima dell’esibizione di Eman, infatti, saliranno sul palco Maria Grazia Mastroianni e Antonio Cario, due giovani artisti locali che avranno l’opportunità di presentarsi al pubblico con la loro musica.

Ad arricchire l’evento ci saranno anche gli stand gastronomici per trasformare la serata in una vera festa di comunità. Con il concerto di Eman, Campodorato si prepara dunque ad accogliere una grande folla per una notte di fine estate di musica, sapori e socialità.