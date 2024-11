Sarà questa l'occasione in cui sarà aperta per la prima volta la struttura. Sul palco il cantautore porterà i suoi più grandi successi

Sarà Fabrizio Moro ad aprire le porte al nuovo anfiteatro di Rosarno (Rc). Quello del 30 agosto sarà infatti un doppio evento con l’apertura della nuova struttura di Rosarno e il concerto di Fabrizio Moro. Il Teatro di Rosarno nasce infatti con tutte le intenzioni per diventare un punto di riferimento per tutta la vasta area della Piana di Gioia Tauro e per la Calabria intera: gli organizzatori della Asd Virtus Rosarno hanno dichiarato con grande entusiasmo «di voler iniziare questa nuova avventura senza nascondere di avere in mente un progetto molto importante con un festival di grandi eventi della musica italiana e, perché no, anche internazionale».

Il concerto si inserisce fra le tappe di “Una vita intera tour 2024” che porterà Moro nel mese di agosto a esibirsi in tutta Italia: i live saranno l’occasione per lui di regalare al pubblico grandissime emozioni, rendendoli particolarmente ricchi di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura.

Durante i live, il cantautore nato nel quartiere romano di San Basilio, ma di famiglia vibonese, emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico.

Sul palco sarà accompagnato da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.