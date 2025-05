Tutto è pronto e manca ormai poco alla giornata inaugurale del Festival dell’agricoltura di prossimità, “Calabria a Km 0”, che venerdì 30, con taglio del nastro alle ore 17, e sabato 31 maggio, animerà il lungomare di Soverato.

Una manifestazione, organizzata dal Gal “Serre Calabresi” in collaborazione con il Comune della città costiera.

«Oltre cinquanta aziende, rappresentative delle aree di tutti i Gruppi di Azione locale calabresi, metteranno in mostra i loro prodotti genuini, sostenibili, provenienti dalla filiera corta. Con il festival si vuole dare risalto all’eccellenza della gastronomia calabrese, dare un volto a chi produce il nostro cibo» ha osservato Marziale Battaglia, presidente del Gal “Serre Calabresi”.

«Ci saranno percorsi del gusto, con show cooking e degustazioni, intrattenimento per grandi e piccoli, con concerti e spettacoli» ha ancora informato.

Venerdì sera ci sarà l’appuntamento con la Calabria Orchestra, dal pomeriggio di sabato l’intrattenimento musicale itinerante a cura della Calastreet Band, sempre sabato pomeriggio lo spettacolo per bambini de La combriccola dell'allegria.

«Con la presenza di tutte le organizzazioni di categoria del settore agricolo – ha proseguito il presidente – si parlerà dell’importanza della filiera corta, dei mercati locali, del lavoro dei Gal e dell’evoluzione del loro ruolo nel futuro». Ed ancora interviste e approfondimenti, in diretta dal festival, a cura di Radio Valentina, consentiranno di conoscerne meglio i protagonisti.

Il gusto della filiera corta sarà il leitmotiv dell’intera manifestazione, con l’intento di avvicinare, in un’atmosfera vivace e di festa, i consumatori al prodotto di qualità, proveniente dal territorio, di creare consapevolezza riguardo ciò che si acquista e si consuma. Nell’occasione sarà possibile anche la vendita diretta dei prodotti. Un’opportunità in più per raffrontarsi con le aziende che attraverso il loro lavoro avranno modo di farsi conoscere e raccontarsi.