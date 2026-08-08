La kermesse, giunta alle terza edizione, nasce come parte di un progetto indipendente di valorizzazione turistica, culturale e identitaria della costa ionica calabrese e del suo entroterra

Il Festival del Pensiero Cristallino annuncia la presenza di Federico Quaranta a Staiti, domenica 20 settembre, alle ore 19:00, in Piazza Santa Maria della Vittoria.

L’incontro, dal titolo “I luoghi che ci cambiano. E che cambiamo”, sarà la serata conclusiva della terza edizione del Festival, promosso da Riviera Cristallina e dall’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale “Luigi De Marchi” (IPUE), con il Comune di Staiti come Comune ospitante e partner istituzionale.

Federico Quaranta, conduttore, autore e volto televisivo da anni impegnato nel racconto dei territori, delle identità italiane e delle comunità locali, porterà nel borgo di Staiti una riflessione sul rapporto vivo tra luoghi, memoria, appartenenza e futuro.

Staiti come luogo del racconto

La scelta di Piazza Santa Maria della Vittoria non è solo logistica, ma profondamente narrativa.

Staiti, borgo della Calabria grecanica, rappresenta uno dei luoghi simbolici della Riviera Cristallina: un territorio in cui paesaggio, storia, spiritualità e comunità si intrecciano in modo essenziale.

Il Comune di Staiti, guidato dalla sindaca Giovanna Pellicanò, ha confermato formalmente la disponibilità della piazza e la piena collaborazione alla realizzazione dell’incontro, assumendo le predisposizioni logistiche, tecniche e di accoglienza necessarie allo svolgimento della serata.

«Staiti non sarà semplicemente la cornice dell’incontro, ma parte viva del suo significato», dichiara Filippo Strano, ideatore e direttore del progetto Riviera Cristallina. «Con Federico Quaranta vogliamo parlare di luoghi non come scenografie, ma come presenze capaci di trasformare chi li attraversa. La Riviera Cristallina nasce proprio da questa intuizione: alcuni territori non chiedono solo di essere visitati, ma di essere ascoltati».

Una terza edizione tra teatro, territorio e pensiero

La terza edizione del Festival del Pensiero Cristallino si aprirà venerdì 18 settembre, alle ore 19:00, al Teatro al Castello di Bovalino Superiore, con Ascanio Celestini, autore, attore, regista e tra le voci più riconosciute del teatro di narrazione italiano.

L’incontro con Celestini sarà dedicato ai temi di “Poveri cristi” e attraverserà memoria, marginalità, dignità umana, periferie e persone invisibili.

La presenza di Ascanio Celestini e Federico Quaranta conferma la direzione culturale del Festival: costruire, nella Riviera Cristallina, uno spazio in cui cultura, psicologia, territorio, identità e comunità possano incontrarsi in modo autentico.

Un progetto culturale per la Riviera Cristallina

Il Festival del Pensiero Cristallino nasce come parte del più ampio percorso di Riviera Cristallina, progetto indipendente di valorizzazione turistica, culturale e identitaria della costa ionica calabrese e del suo entroterra.

L’obiettivo è contribuire a un nuovo racconto del territorio: non solo promozione dei luoghi, ma costruzione di senso, relazione e prospettiva.

Il Festival è organizzato congiuntamente da Riviera Cristallina e IPUE, con il coinvolgimento dei Comuni ospitanti e delle comunità locali.

Partecipare al Festival: soggiorni e pacchetti dedicati

Per chi arriverà da fuori o desidererà vivere il Festival come esperienza completa, Riviera Cristallina ha predisposto pacchetti dedicati sulla propria piattaforma, con soluzioni di soggiorno, trasferimenti verso le location degli incontri e attività sul territorio.

Le proposte permettono di partecipare alle serate del Festival e, allo stesso tempo, scoprire alcuni luoghi simbolici della Calabria ionica: Bovalino Superiore, Staiti, la Riviera Cristallina e il patrimonio culturale dell’area.

I pacchetti saranno disponibili sulla piattaforma Riviera Cristallina:

https://shop.rivieracristallina.com

Info utili

18 settembre 2026 - ore 19:00

Ascanio Celestini

Teatro al Castello, Bovalino Superiore

Via Gaetano Ruffo SNC, 89034 Bovalino (RC)

19 settembre 2026

Programma in aggiornamento

20 settembre 2026 - ore 19:00

Federico Quaranta

“I luoghi che ci cambiano. E che cambiamo”

Piazza Santa Maria della Vittoria, Staiti (RC)

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.