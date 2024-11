Sei giorni di programmazione, oltre 40 spettacoli tra musica, teatro e cinema. Il Festival delle Serre di Cerisano, giunto al suo 30° anniversario, si prepara a stupire nuovamente affezionati e visitatori dal 3 all'8 settembre, con un’edizione che guarda al futuro mantenendo saldo il legame con la tradizione. Il tema di quest'anno, "Un filo lungo 30 anni", simboleggia la continuità di un evento che ha saputo unire la comunità e portare nei territori di Cerisano i migliori artisti del panorama culturale nazionale ed internazionale.

Il festival, nato come manifestazione locale, si è trasformato negli anni in un appuntamento di rilievo che attrae un pubblico sempre più vasto. Il programma di questa edizione è ricco di novità e grandi nomi, a partire dalla sezione musicale, dove il jazz sarà protagonista con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, GeGè Telesforo e l'intramontabile James Senese. Questi nomi di spicco, uniti ad altri talenti, promettono di regalare serate indimenticabili agli appassionati del genere.

Ma il Festival delle Serre non è solo musica. Come ogni anno, ampio spazio sarà dedicato ai talk e agli appuntamenti culturali. Tra gli eventi più attesi c'è la presentazione del libro di Claudio Signorile e Simona Colarizi sul caso Moro, un'opera che promette di offrire nuovi spunti di riflessione su uno dei capitoli più oscuri della storia italiana. Non mancheranno momenti di solidarietà, come l'asta benefica delle maglie delle principali squadre di Serie A e B, organizzata in collaborazione con Hasta Cuanto Podemos e la Fondazione Lilli Funaro.

Anche il cinema avrà un ruolo centrale in questa edizione, con una selezione di film per tutti i gusti. Dalle ultime novità come "Inside Out 2" e "Deadpool and Wolverine", fino a "Cattivissimo Me 4" e "Alien Romulus", la sezione cinema del Festival delle Serre si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della settima arte. Il teatro, poi, non sarà da meno: spettacoli curati e coinvolgenti per i più giovani, e performance di grandi interpreti come Corrado Guzzanti e Dario Vergassola.

Inoltre, le sezioni Agorà Live e Spiral Sound porteranno sul palco altri talenti e proposte musicali alternative, arricchendo ulteriormente il panorama di questo festival che si conferma poliedrico e inclusivo. Insomma, un “Festival delle Serre per tutti”, come fortemente voluto dal sindaco Di Gioia, che insieme al suo staff e agli uffici comunali ha lavorato duramente per mesi per rendere questa edizione speciale.

Il Festival delle Serre di Cerisano si conferma dunque non solo un evento culturale, ma un vero e proprio momento di aggregazione e crescita per la comunità, capace di attirare spettatori da tutta Italia. Un appuntamento che, anche quest’anno, non mancherà di emozionare e sorprendere.