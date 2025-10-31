L’evento espositivo di secolare richiamo per il territorio e per l’intera Regione è previsto per domani e domenica

L'Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano ha annunciato il ritorno della tradizionale e attesa "Fiera di Novembre a Schiavonea", che taglia quest'anno il prestigioso traguardo della sua 364ª edizione. L'evento espositivo, di secolare richiamo per il territorio e per l'intera regione, si terrà come da tradizione nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025. «L’Ente ha curato ogni aspetto organizzativo per assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione, garantendo – è scritto in una nota – che sia gli espositori che i numerosi visitatori possano fruire dell'evento in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

In un'ottica di valorizzazione dell'offerta fieristica e di sostegno alle attività locali, l'Amministrazione ha introdotto importanti novità per l'edizione 2025:

- Ampliamento Aree Espositive: Sono state aggiunte due nuove aree espositive, per un totale di 64 metri lineari aggiuntivi. Tale ampliamento è stato concepito per accogliere un maggior numero di operatori, con particolare riguardo alle aziende locali e artigianali che promuovono prodotti identitari del territorio.

- Street Food Potenziato: È stato disposto un aumento dei posteggi dedicati alla categoria dello street food, per arricchire l'offerta gastronomica per i visitatori.

- Servizi per le Famiglie: Sarà istituito un "Bike Park" presso l’area del Palmeto, a cura dell’Associazione Clementina Bike. Questo spazio è destinato all'accoglienza e all'impegno sportivo dei minori, offrendo al contempo maggiore tranquillità e libertà ai genitori nella visita dell'evento fieristico.



La Fiera sarà aperta al pubblico domani 1 e Domenica 2 novembre 2025 dalle ore 07:30 alle ore 20:30. «L'Amministrazione Comunale augura a espositori e visitatori un buon esito della Fiera di novembre, un appuntamento che ribadisce il forte legame della comunità con le proprie tradizioni storiche e commerciali».