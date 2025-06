Martedì 10 giugno 2025, alle ore 14:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della V edizione del Filmare Festival- i cortometraggi che

raccontano il mare e l’ambiente - promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale Calabriartes di Enzo De Carlo e dalla DRB di Beniamino Chiappetta.

L’iniziativa, realizzata su proposta dell’On. Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati), vedrà la partecipazione del Prof. Mario Maiolo, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria, e

dello stesso Enzo De Carlo, presidente di Calabriartes.

A moderare i lavori sarà la giornalista Giò Di Sarno. Porteranno i saluti istituzionali i Sindaci delle località calabresi che ospiteranno il Festival ed alcuni rappresentanti dei numerosi Partner scientifici coinvolti nelle attività culturali. Saranno inoltre presenti alcuni filmmakers, registi ed attori vincitori

delle passate edizioni, premiati con opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato.

Il Filmare Festival, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli, si svolgerà in forma itinerante per sette serate, dal 10 al 20 luglio 2025, attraversando diverse località della Calabria. Obiettivo della manifestazione è promuovere cortometraggi e documentari dedicati al mare e all’ambiente, accogliendo opere audiovisive di ogni genere: dal documentario scientifico e di ricerca, alla fiction e al videoclip.

Il Festival vuole offrire uno sguardo multidisciplinare e inclusivo sul tema della sostenibilità ambientale, ponendosi come spazio di confronto tra produzione artistica e ricerca scientifica, con l’intento di educare, informare e diffondere una cultura della responsabilità ambientale, oggi più che mai necessaria.

L’iniziativa gode, tra gli altri, del riconoscimento del Ministero della Cultura (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo) e del patrocinio di Rai Calabria e della Collaborazione di diversi Partner scientifici. Durante le serate del Festival oltre alla presenza di importanti ospiti artistici e alla proiezione delle

opere in concorso, sono previsti allestimenti di mostre fotografiche e didattiche, focus tematici e dibattiti sulle sfide ambientali. Saranno assegnati anche premi speciali, tra cui il Premio “Fausto Taverniti – Comunicare l’Ambiente”, già conferito nelle passate edizioni a Beppe Rovera (Ambiente

Italia, Rai 3) e a Donatella Bianchi (Linea Blu, Rai 1).