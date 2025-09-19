Spiagge plastic free, musica e pedalate collettive nel comune vibonese domenica 21 settembre. Ecco le manifestazioni organizzate in occasione della Settimana Europea della mobilità
Il Comune di Parghelia, insieme ad associazioni, scuole e cittadini, aderisce alla Settimana Europea della mobilità con una giornata speciale dedicata alla sostenibilità, all’ambiente e alla socialità.
L’appuntamento è per domenica 21 settembre 2025, con il titolo “Fine estate in movimento”: un evento che unisce la festa di fine estate, la mobilità dolce e la cura del mare, coinvolgendo grandi e piccoli in attività concrete e momenti di festa.
Programma della giornata
- Mattina – Spiagge Plastic Free
- Ore 9:00 – Ritrovo presso spiaggia La Grazia. Raccolta di mozziconi e rifiuti. Un gesto concreto per restituire bellezza e salute al nostro mare.
- Ore 17:00 – Passeggiata e pedalata collettiva. Un percorso urbano senza auto, adatto a famiglie e bambini, per vivere insieme la città in modo sicuro e sostenibile.
- Giochi e gare per bambini e ragazzi
- Sera – Festa di fine estate. Ore 21:00 – Spettacolo musicale con i James Live Band. Degustazione di prodotti enogastronomici e show cooking con sapori del territorio e dei prodotti locali
A seguire – Premiazione “Alfiere dell’Ambiente”: un bambino riceverà la Ricicletta, bicicletta speciale realizzata con 800 lattine riciclate, simbolo di impegno, riciclo e futuro sostenibile.
L’iniziativa mira a:
- promuovere la mobilità dolce e inclusiva,
- sensibilizzare alla riduzione dei rifiuti e alla tutela del mare,
- rafforzare il senso di comunità attraverso cultura, musica e convivialità.
L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa: «Sarà una giornata di festa, impegno e speranza per un futuro più pulito, sicuro e sostenibile», concludono.