Doppia data a Crotone per il musical che ha emozionato milioni di spettatori in tutta Italia: “Forza Venite gente” sabato 13 dicembre, ore 20.30, e domenica 14 dicembre, ore 17.30. andrà in scena, ideata dalla presidente della Beethoven Acam Maria Rosa Romano e dal direttore artistico Fernando Romano.

“Forza Venite gente”- si legge in una nota stampa dei promotori - continua a raccontare con forza, poesia e spiritualità la storia senza tempo di San Francesco d’Assisi, una storia che da 45 anni illumina i teatri d’Italia con la sua verità, portando in scena un messaggio universale di amore, pace e umanità.

Venti, fra attori, cantanti e ballerini, accompagneranno il pubblico in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della cristianità, il poverello di Assisi. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia. Il musical dei record con 3500 repliche, oltre due milioni e mezzo di spettatori, prodotto da Soni e diretto da Ariele Vincenti, si presenta con una versione rinnovata nella tecnologia e nell’allestimento, rimanendo però fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali.

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta «i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un Commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile. Lo spettacolo offre due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra, il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche».

La Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven Acam, è finanziata da Ministero della Cultura - Dipartimento dello Spettacolo, Regione Calabria, Fondazione Carical, con il patrocinio del Comune di Crotone e della Provincia di Crotone.

Gli ultimi biglietti rimasti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso il botteghino del teatro la sera dello spettacolo.