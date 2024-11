Musica, arte e cultura. Quello che si appresta a vivere la Calabria sarà un fine settimana all'insegna del divertimento e della leggerezza. Dal festival del fumetto alla musica popolare, dalla mostra di bonsai alla Notte europea dei ricercatori, ecco alcune delle iniziative più interessanti in programma nel weekend nella nostra regione.

La Notte europea dei ricercatori a Rende e Cosenza

Appuntamento a Rende e Cosenza per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Venerdì 27 settembre il “SuperScienceMe - Research is your Elevation” prenderà il via alle 8.30 nella sede dell'Unical con il tour scientifico “Sperimenta la bellezza della ricerca”. Contestualmente saranno visitabili gli spazi dei dipartimenti e quelli tematici (EU Space, Pnrr Space, Innovation Space, Gender Space) allestiti sul ponte Bucci e sarà possibile partecipare ad una serie di attività promosse per l'occasione.

Nel pomeriggio, alle 16.30, su corso Mazzini a Cosenza spazio all'iniziativa “La bellezza della ricerca in città” con attività a cura dei ricercatori Unical, animazione per bambini, mini tour nel centro storico. In serata, l'attenzione tornerà nuovamente al Campus universitario con uno show della scienza dedicato alle “Donne nelle Steam”. A chiudere il tutto sarà l'intrattenimento musicale con la Piccola Orchestra della Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici, Dj Kerò e l'attesissima esibizione di Frankie Hi-Nrg Mc.

Lamezia Wine Fest

Un appuntamento pensato per celebrare le eccellenze enogastronomiche calabresi e promuovere il territorio. Il Lamezia Wine Fest, in programma venerdì 27 e sabato 28 settembre, avrà come cornice il suggestivo giardino di Palazzo Nicotera - Severisio. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, sarà incentrato sulle produzioni vinicole, oleari e brassicole della regione. Previsti momenti di degustazione ed approfondimenti.

Mostra Nazionale Bonsai & Suiseki a Catanzaro

Si terrà dal 27 al 29 settembre, nei locali del Museo Storico Militare del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, l'edizione 2024 della Mostra Nazionale dell’Arte Bonsai e Suiseki. Ad essere esposte saranno una serie di opere di maestri d’arte provenienti dalle scuole Bonsai e Suiseki di diverse regioni. In palio per i partecipanti numerosi trofei. L'evento sarà arricchito da conferenze didattiche, dimostrazioni pratiche di stilizzazione e di modellatura ma anche esibizioni di arti marziali, cosplayers, esposizione di auto d’epoca, mostre di foto d’arte giapponese e tanto altro ancora.

Festival del Fumetto e della cultura pop a Reggio Calabria

Al via a Reggio Calabria il Festival del Fumetto e della cultura pop. La manifestazione, che si terrà dal 27 al 29 settembre a Campo Calabro, mira a celebrare la cultura pop, l’arte dei fumetti e l’animazione. Previsti workshop creativi, concorsi di cosplay e tanto altro. Un'occasione da non perdere per immergersi nel divertimento, nella fantasia e nella creatività.

Quartetto d'archi Telesio a Cosenza

Appuntamento nei locali dell'Enoteca regionale della provincia di Cosenza, venerdì 27 settembre alle 19, con l'esibizione musicale del Quartetto d'archi Telesio composto da Pasquale Allegretti Gravia (violino), Simona Castiglione (violino), Giuseppe Pisciotta (viola) e Fausto Castiglione (violoncello).

Le giornate europee del patrimonio

Promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinate per l’Italia dal Ministero della Cultura, tornano le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days). Sabato 28 e domenica 29 settembre previste visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali in musei e luoghi della cultura statali di tutto il territorio nazionale. Inoltre nella giornata di sabato 28 settembre, anche in Calabria, in programma aperture straordinarie serali dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Gemitaiz a Catanzaro lido

Party imperdibile al Miraya Beach Park nel quartiere Lido di Catanzaro. Sabato 28 settembre spazio alla musica trap, rap, house, techno, UK garage, drum 'n' bass e ai ritmi latini come reggaeton e dembow con le esibizioni di DJ Gengis, Whtrsh, Frenetik, Sine. Special guest il rapper e produttore discografico Gemitaiz, pronto a portare la sua energia sul palco e a far divertire il pubblico nell'ultimo weekend di settembre.

Tiriolo Beer Fest

Promette di essere un'occasione per degustare ottime birre e non solo. Il Tiriolo Beer Fest punta ad allargare gli spazi di aggregazione e socializzazione nel borgo della provincia di Catanzaro. Sabato 28 settembre in piazza G. Da Fiore, a partire dalle 19, spazio alla musica dal vivo e agli stand enogastonomici. Ad esibirsi saranno i Folk n Roll, la crew composta da Kuanito, Maddawg e Raggamatty, accompagnati da The Rootical Fam, e a seguire dance hall by Catanzaion.

"L'uomo che fece volare il mondo" a Reggio Calabria

Domenica 29 settembre alle 19, presso l'Accademia flautistica di Reggio Calabria, appuntamento con lo spettacolo "L'uomo che fece volare il mondo". Un evento musicale incentrato sulla figura e l'esperienza di Domenico Modugno. A salire sul palcoscenico saranno Paolo Luciani (pianoforte e voce narrante), Daniele Luzzi (chitarra, sax e clarinetto), Noemi Luciani (voce) ed Elviranna Aceto (voce).

Mimmo Cavallaro a Bivona

Mimmo Cavallaro, celebre interprete della musica popolare calabrese, si esibirà in concerto a Bivona, frazione di Vibo Valentia, domenica 29 settembre alle ore 21.

Amakorà a Jonadi

Concerto degli Amakorà domenica 29 settembre a Jonadi, in provincia di Vibo Valentia. Il gruppo popolare calabrese si esibirà alle ore 21.30.

Massimo Di Cataldo e i Teppisti dei Sogni a Sant'Onofrio

Appuntamento a Sant'Onofrio, in provincia di Vibo Valentia, in piazza Umberto I con il concerto dei Teppisti dei sogni in programma sabato 28 settembre alle 21.30. Il giorno successivo, domenica 29, toccherà invece al cantautore Massimo Di Cataldo salire sul palcoscenico in occasione della Festa dell'esaltazione della Santa Croce.