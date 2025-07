L'evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con ANA-UGL, e proseguirà fino a domenica sera. Cento espositori, spettacoli e giochi per tutte le età, artisti di strada, musica dal vivo e street food. L'assessore Parrello: «Bello condividere questi momenti»

Un lungomare straripante di vita, scintillii briosi, famiglie con voglia di divertirsi, ha fatto da cornice a Gioia Tauro alla prima serata della “Fiera Mare e Terra”. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con ANA-Associazione nazionale ambulanti UGL, e si svolgerà anche nelle giornate di sabato e domenica. Moltissimi i visitatori accorsi per apprezzare i circa 100 espositori provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe. Un’esperienza artigianale ed enogastronomica, con stand, spettacoli e giochi per tutte le età, artisti di strada, musica dal vivo e street food. Un evento di grande importanza per la comunità. Un'occasione di aggregazione sociale, culturale e commerciale, che contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza, favorendo l'incontro tra cittadini, commercianti, artisti e visitatori.

«È stato fantastico vedere il lungomare così pieno di gente – afferma soddisfatto l’assessore al turismo e grandi eventi Totò Parrello -. È bello stare insieme e condividere momenti di convivialità importanti per i cittadini e che mancavano da tempo. È stato importante anche per muovere l’economia, ha rappresentato una boccata d’ossigeno per le attività commerciali, che hanno lavorato tutte».

La Fiera Mare e Terra ha consolidato la sinergia tra l’amministrazione comunale e Ana Associazione Nazionale Ambulanti-Calabria Ugl del presidente regionale “Fiere e sagre” Salvatore Alessandria, il responsabile provinciale Michele Florio e il suo vice Antonio Catania. Negli ultimi mesi la collaborazione ha portato ai successi della “Festa di Primavera” e la “Festa del Cioccolato”.

«Per la nostra associazione è stato davvero gratificante- ha dichiarato Michele Florio, responsabile provinciale Ana-Calabria Ugl -. Dopo tanto lavoro, si sono visti i risultati. La risposta della città ci riempie il cuore di felicità. Abbiamo in programma altri eventi, tra cui la partecipazione alla festa patronale di Sant’Ippolito».