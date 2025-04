L'evento si svolge in Via Roma fino a domenica 27 sera. Organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ana Ugl, è stato accolto con entusiasmo dalla comunità. Svariate bancarelle, espositori dell'artigianato, street food e area luna park. Il sindaco Scarcella: «Momento di svago e rilancio del commercio»

Entra nel clou la prima edizione della “Festa di Primavera” organizzata a Gioia Tauro dall’amministrazione comunale, in collaborazione con ANA-Associazione nazionale ambulanti UGL. Tantissimi i visitatori riversati in centro città, tra bancarelle, animazione, artisti di strada, sfilata dei giganti, street food, musica, area luna park e tanto altro. L’evento si svolge da venerdì 25 aprile a domenica 27 sera in una Via Roma gremita di espositori dell'artigianato, numerosi hobbisti, stand di arte culinaria e golosità per tutti i palati.

La manifestazione, curata dal vice sindaco Totó Parrello e dal consigliere delegato alle attività produttive Mariagrazia Sacco, ha bissato il successo ottenuto ad inizio mese dalla “Festa del Cioccolato”, che come in questo caso contava della collaborazione di Ana Associazione Nazionale Ambulanti-Calabria Ugl del presidente regionale “fiere e sagre” Salvatore Alessandria, il responsabile provinciale Michele Florio e il suo vice Antonio Catania.

I cittadini gioiesi e di tutto il comprensorio hanno accolto con entusiasmo l’occasione di aggregazione e condivisione.

«Anche questa festa si inserisce nell’ambito delle iniziative finalizzate a dare nuova linfa vitale al centro cittadino – afferma il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -. Momenti di svago per bambini e famiglie e opportunità di rilancio del commercio. Come amministrazione comunale stiamo organizzando una serie di eventi che riguarderanno tutta la città. Ci sarà una bellissima manifestazione realizzata con l'orafo Michele Affidato, con una sfilata di gioielli che valorizzerà il centro storico “Piano delle fosse”. Poi, numerose altre serate dedicate al cibo, esibizioni musicali, e un evento eccezionale di cui ancora non posso svelare i dettagli».

La “Festa di Primavera”, nel rispetto delle indicazioni pervenute dalla Prefettura, in occasione delle esequie del Santo Padre, è stata sospesa la mattina di sabato 26 aprile, per riprendere regolarmente nel pomeriggio.