I due artisti toscani insieme in uno show unico i prossimi 6 e 7 agosto. “Lo strano incontro” farà tappa al teatro dei ruderi di Cirella e alla kermesse musicale della Locride

Uno show unico, che unirà musica e spettacolo in salsa toscana con due veri e propri animali da palcoscenico. Protagonisti Giorgio Panariello e Marco Masini il cui tour estivo dal titolo “Lo strano incontro” farà tappa al teatro dei ruderi di Cirella di Diamante il 6 agosto e al Roccella Summer Festival, la rassegna di musica dal vivo in programma nella suggestiva cornice del teatro al castello da luglio a settembre.

Il live dei due artisti toscani è previsto nella Locride il prossimo 7 agosto. Uno strano incontro tra due amici che non hanno nulla in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida tra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. I biglietti saranno disponibili dalle 18 di oggi sulla piattaforma Ticket One.