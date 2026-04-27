Giunta alla XVI edizione, offre l’immagine di un vero e proprio museo diffuso: luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti e fuori dai circuiti turistici tradizionali, ma profondamente legati ai territori
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Domenica 24 maggio si terrà la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Giunta alla XVI edizione, l’iniziativa apre gratuitamente al pubblico centinaia di dimore storiche in tutta Italia, offrendo l’immagine di un vero e proprio museo diffuso: luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti e fuori dai circuiti turistici tradizionali, ma profondamente legati ai territori.
Di seguito le dimore che apriranno al pubblico domenica 24 maggio in Calabria (l’elenco è in costante aggiornamento):
Villa Cefaly, Acconia di Curinga (CZ)
Tenuta Albani Zinzi, Cropani (CZ)
Palazzo Sanseverino, Marcellinara (CZ)
Palazzo Provenzano, Catanzaro (CZ)
Tenuta Ciminata Greco, Corigliano-Rossano (CS)
Palazzo Grisolia, Aiello Calabro (CS)
Palazzo Cybo Malaspina, Aiello Calabro (CS)
Palazzo Cherubini, Corigliano-Rossano (CS)
Palazzo Carratelli, Amantea (CS)
Palazzo Bavasso, Lungro (CS)
Palazzo Amarelli, Corigliano-Rossano (CS)
Castello Sangineto, Sangineto Lido (CS)
Palazzo Zurlo, Scandale (KR)
Palazzo Verga , Cotronei (KR)
Palazzo Venneri, Cariati (KR)
Villa Zerbi, Taurianova (RC)
Tenuta Acton, Cannavà (RC)
Palazzo Valensise, Polistena (RC)
Palazzo Grillo, Polistena (RC)
Palazzo Contestabile, Taurianova (RC)
Casina Carbone, Locri (RC)
Palazzo Scrugli, Tropea (VV)
Palazzo Murmura, Vibo Valentia (VV)