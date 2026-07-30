Maury e Jeffrey porteranno nel Vibonese uno spettacolo che ripercorre oltre 25 anni di carriera, tra Blue (Da Ba Dee), i grandi successi e i brani più recenti

Dopo i concerti di inizio 2026 all'Electric Ballroom di Camden, a Londra, e al Fabrique di Milano con lo show "Voglia di dance all night", gli Eiffel 65 proseguono il tour estivo in Italia e in Europa. Tra le tappe in calendario c'è anche quella del 4 agosto a Zungri, in provincia di Vibo Valentia, dove il gruppo si esibirà in piazza Umberto I a partire dalle 22.

25 anni di carriera

Maury e Jeffrey porteranno sul palco uno spettacolo che ripercorre oltre 25 anni di carriera, alternando i brani che hanno segnato la loro storia musicale alle produzioni più recenti.

In scaletta non mancherà Blue (Da Ba Dee), il singolo che ha reso celebre il gruppo a livello internazionale, insieme all'ultimo brano Fare a meno di te, seguito ideale di Viaggia insieme a me. Lo spettacolo è accompagnato da un impianto visivo rinnovato, con contenuti grafici e video realizzati anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale.

Blue (Da Ba Dee) continua a essere uno dei brani più conosciuti della musica dance italiana. È stato inserito nella colonna sonora di produzioni cinematografiche come Iron Man 3 ed è stato riproposto da numerosi artisti internazionali, tra cui David Guetta e Bebe Rexha con I'm Good (Blue), oltre ad Achille Lauro, Shiva, Nea e The Kolors.

In occasione del 25° anniversario del brano, gli Eiffel 65 hanno ricevuto un riconoscimento ai Dance Music Awards, tra cui un premio speciale SIAE con la riproduzione dello spartito originale del 1998. Lo scorso ottobre, I'm Good (Blue) è stata inoltre premiata come Miglior canzone italiana all'estero ai SIAE Music Awards 2025.

Dopo il tour estivo, il gruppo sarà protagonista il 27 settembre di "Eiffel 65 & Friends" al Gran Teatro Geox di Padova, con la partecipazione, tra gli altri, di Alexia, Marvin & Prezioso e Magic Box. A dicembre è prevista una tournée in Sud America con tappe in Messico, Argentina, Cile e Uruguay.

Tour estate 2026