Ha registrato una grande partecipazione di pubblico, curiosi e appassionati l’evento d’apertura delle mostre dedicate al fumetto e alle sue mille declinazioni, allestite nell’ambito della rassegna Graffi di Primavera, che si è tenuto tra le mure del Museo del Fumetto di Cosenza.

Workshop, incontri con grandi autori, talk, approfondimento, senza dimenticare le mostre dedicate al rapporto tra i grandi personaggi del fumetto e il cibo, hanno caratterizzato un appuntamento che ha permesso a bambini di tutte le età, dai 0 ai 99 anni, di sognare ad occhi aperti, immergendosi in un mondo fantastico ed evocativo, anche grazie ad autori del calibro di Bruno Cannucciari, Dario Della Rossa, Diavù e Wally Pain.

É proprio questo l’obiettivo di Graffi di Primavera, progetto di Cluster Società Cooperativa finanziato con risorse PAC 2014/2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2023” dalla Regione Calabria.

Ma Graffi di Primavera è ben lontana da aver concluso il proprio viaggio. Se le mostre Gnam e Slurp, dedicate a quella sinergia tra racconto disegnato e cibo, e alla capacità evocativa che ha il fumetto di raccontare i sapori della terra di Calabria in chiave unica e coinvolgente, continuano ad essere fruibili e a svelare la propria ricchezza culinario-narrativa a chi le visiterà, due nuovi progetti sono pronti a partire.

I Fumetti spiegati a mio Nonno si pone come finalità di creare un ponte tra due generazioni distanti ma non distinte, quella dei nonni e quella dei nipoti, accumunate da una passione condivisa, cioè quella per il fumetto. Sono eroi così diversi Tex Willer e Goku di Dragon Ball? Sarà possibile scoprirlo, grazie ad una visita guidata, con un solo biglietto d’ingresso, per tutti i nonni accompagnati dai propri nipoti (o viceversa) dal martedì al venerdì, presso il Museo del Fumetto di Cosenza.



Ma anche senza i loro nonni, i bambini restano sempre protagonisti nell’ambito della rassegna Graffi di Primavera con quattro laboratori di fumetto e disegno a loro dedicati, calendarizzati per i giorni 13 e 27 aprile, e per i giorni 4 e 11 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00!

È tempo di scoprire se il sacro fuoco o il talento dell’arte fumettistica arde nella fantasia dei piccoli grandi autori di domani: quale modo migliore di farlo se non con l’esperienza unica di un laboratorio ricco di stimoli creativi?