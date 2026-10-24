Sconti nei negozi, vetrine a tema, laboratori per bambini e musica in centro. È il programma che l’associazione commercianti Viviamo Castrovillari ha preparato per Halloween, dal 26 al 31 ottobre, coinvolgendo negozi, bar, ristoranti e librerie insieme a Piazza Gallo e via Roma. L’obiettivo dichiarato è riportare le persone nelle vie del centro e sostenere le attività commerciali della città. Per tutta la settimana i negozi aderenti applicheranno sconti e promozioni e potranno allestire le vetrine a tema per partecipare al contest “La vetrina più spaventosa”. A scegliere la preferita saranno i cittadini, votando sui canali social dell’associazione, e l’attività vincitrice avrà un video promozionale dedicato. C’è poi il “Passaporto dei mostri”, pensato per spingere gli acquisti nei punti vendita associati. Ogni spesa da almeno 10 euro vale un timbro e chi arriva a dieci timbri potrà accedere a premi e agevolazioni offerti dai commercianti, con modalità che l’associazione comunicherà più avanti. Durante la settimana le librerie cittadine ospiteranno anche le “Letture spettrali”. La promozione delle attività passerà soprattutto dai social, con una campagna curata da Valeria Di Leone, vicepresidente di Viviamo Castrovillari e social media manager: «Vogliamo andare oltre la semplice promozione di un evento. Dietro ogni vetrina ci sono persone, storie e sacrifici che meritano di essere raccontati. I social - spiega Di Leone – possono diventare uno strumento concreto per valorizzare il commercio locale e creare una rete tra le attività e i cittadini». Nelle parole della vicepresidente c’è anche un riferimento ai ragazzi, che secondo l’associazione risentono spesso della mancanza di occasioni di socialità sul territorio: «Vogliamo pensare anche ai nostri giovani. Una città viva deve offrire occasioni per incontrarsi, divertirsi e sentirsi parte della propria comunità. Il nostro desiderio è che Castrovillari sia sempre più una città da scegliere, anche nel tempo libero, e non un luogo da cui allontanarsi per cercare altrove opportunità di svago».

Per i giovani e per le famiglie la giornata più fitta sarà il 31 ottobre. Dalle 17 i bambini potranno passare nei negozi del centro per il “Dolcetto o scherzetto” e ritirare le sorprese preparate dai commercianti. Alle 17.30 aprirà in Piazza Gallo l’Halloween Kids Village, con il truccabimbi, i laboratori della “Fabbrica creativa delle zucche” e una merenda a tema preparata con Gelateria Capani, Sorelle Fata, Strapizzami e Market Teresa.

In serata toccherà a bar e locali, con aperitivi, cocktail e menù a tema. Hanno aderito Bar La Creperia, Bar New 200 Gradi, Tenute Oliveto, Officina del Gusto, Mood, Espresso, La Bottega dei Sapori, Crema e Cioccolato ed Hemingway Pub. Dalle 22 la festa si sposterà in via Roma per il dj set con musica e cocktail, pensato soprattutto per i ragazzi. Il presidente dell’associazione, Antonio Capani, guarda già oltre la settimana di Halloween: «Il nostro obiettivo è creare occasioni concrete per riportare le persone a vivere il centro cittadino, sostenendo le attività commerciali e valorizzando il lavoro di chi ogni giorno investe a Castrovillari. Crediamo fortemente nella collaborazione tra commercianti. Halloween rappresenta un’opportunità per dimostrare quanto sia importante fare rete, proporre iniziative condivise e rendere la nostra città più attrattiva e accogliente. Vogliamo costruire un percorso che non si esaurisca con una singola manifestazione, ma che possa proseguire durante tutto l’anno».

Le attività aderenti possono partecipare liberamente, pubblicando le proprie proposte sui social e taggando Viviamo Castrovillari, che le ricondividerà sui canali ufficiali. Sugli stessi canali l’associazione pubblicherà il programma completo, le promozioni ed eventuali aggiornamenti.