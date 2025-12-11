La Sala degli Specchi di Palazzo della Provincia ospita il 13 dicembre l’evento promosso da Oncomed e We Breast per trasformare cura, creatività e testimonianza in un messaggio di forza e rinascita

Sarà una passerella che racconta la forza, la bellezza e soprattutto la speranza quella che sabato 13 dicembre, alle ore 17.30, animerà la Sala degli Specchi di Palazzo della Provincia a Cosenza. L’associazione Oncomed, insieme al progetto We Breast e all’Intergruppo parlamentare dedicato ai tumori al seno e ai tumori femminili, porta in città un evento che unisce moda, arte, spettacolo e testimonianza per offrire alle donne che affrontano la malattia nuovi spazi di vita, più aperti, più leggeri, più loro. Dalla cura al prendersi cura: un cammino in cui creatività, musica, moda e danza diventano strumenti per ritrovare forza e fiducia.

“Hope, la speranza in passerella” riunirà ospiti provenienti da mondi diversi ma uniti dallo stesso messaggio: la cantante Elisabetta Eneh, l’attore Marco Tiesi, il Dj Mattia Bazar Beltrano, il brand Elio Guido Couture e la Space 16 Dance Academy. Una serata pensata per mostrare come cultura e spettacolo possano accompagnare, sostenere e illuminare il percorso terapeutico di tante donne.

A presentare l’evento sarà Marco Tiesi, per un appuntamento che non è soltanto moda, ma un invito a guardare oltre la diagnosi, dove la speranza torna a farsi strada.