Il duo di "Cuoricini" sbarca in Calabria per il concerto esclusivo di Fausto Lama e Francesca Mesiano in una delle location più suggestive della Calabria

È ufficiale: i Coma_Cose saranno protagonisti di un imperdibile concerto al Teatro dei Ruderi di Diamante il prossimo 22 agosto. Reduci dal grande successo riscosso al Festival di Sanremo con il brano “Cuoricini”, diventato un vero tormentone, il duo composto da Fausto Lama e California ha annunciato questa speciale data estiva in una delle location più suggestive della Calabria.

Il legame con la Calabria e il successo sanremese

La scelta del Teatro dei Ruderi come tappa del tour estivo non è casuale. California, la cantante del duo, ha origini calabresi, un dettaglio che rende questo concerto ancora più speciale sia per lei che per i fan locali. Dopo l’energia travolgente mostrata sul palco di Sanremo, i Coma_Cose si preparano a portare la loro musica anche nel Sud Italia, regalando una serata di emozioni e coinvolgimento.

Con “Cuoricini”, i Coma_Cose stanno scalando le classifiche, dimostrando ancora una volta la loro capacità di unire testi autentici e sonorità innovative. Il brano, nato da un mix di delicatezza e ironia, ha conquistato il pubblico grazie a una melodia accattivante e a un testo che parla di emozioni universali.

La data di Diamante si inserisce in un’estate ricca di appuntamenti live per il duo milanese. Il Teatro dei Ruderi, con la sua cornice suggestiva e la vista mozzafiato sul mare, promette di essere il palcoscenico perfetto per una performance capace di emozionare il pubblico di ogni età. Oltre a “Cuoricini”, i Coma_Cose porteranno sul palco i loro brani più amati, dando vita a un concerto che mescolerà energia, introspezione e quel tocco di romanticismo che li ha resi celebri.

Per tutti i fan calabresi, e non solo, questo concerto rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo i Coma_Cose in una location spettacolare. I biglietti sono già disponibili online sui principali circuiti di vendita, ma si prevede un rapido sold out vista la crescente popolarità del duo.