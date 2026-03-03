Quello in riva allo Stretto sarà un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi della band britannica. Appuntamento il primo giugno

Il prossimo primo giugno il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ospiterà un evento destinato a lasciare il segno: sul palco arriveranno i Queenmania insieme alla straordinaria Katia Ricciarelli per una serata che promette emozioni intense e grande spettacolo.

Dal 2006, i Queenmania sono riconosciuti come il tributo ai Queen più importante e coinvolgente d’Europa. Con una fedeltà quasi magica al sound della band iconica e un’energia travolgente, hanno conquistato i palchi di Germania, Olanda, Inghilterra e Francia, regalando al pubblico show straordinari e un’esperienza musicale autentica. La loro forza sta nella capacità di ricreare l’atmosfera unica dei concerti dei Queen, riportando in vita la potenza scenica e l’intensità vocale che hanno reso immortale Freddie Mercury.

Quello di Reggio Calabria sarà un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi della band britannica: da “Bohemian Rhapsody” a “We Will Rock You”, passando per le hit che hanno fatto la storia del rock mondiale. Ogni brano sarà interpretato con passione, professionalità e una cura dei dettagli che ha reso i Queenmania un punto di riferimento nel panorama internazionale delle tribute band.

Ad arricchire ulteriormente la serata, la partecipazione speciale di Katia Ricciarelli, regina della lirica italiana, che con la sua voce inconfondibile porterà un tocco di classe ed eleganza senza pari, creando un suggestivo incontro tra rock e opera.

L’introduzione dell’evento sarà affidata alla voce registrata di Enrico Ruggeri, che ha sostenuto Queenmania fin dagli inizi e che accompagnerà il pubblico dentro l’atmosfera magica di uno spettacolo unico.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock, della lirica e delle grandi performance dal vivo. Il 1° giugno al Teatro “Francesco Cilea” andrà in scena la storia del rock rivisitata in chiave contemporanea, celebrata con un’energia senza pari.

We Will Rock You… anche a Reggio Calabria.