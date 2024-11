Cultura, divertimento e grandi emozioni, un viaggio attraverso la magia del teatro organizzato dall'associazione Il Volo delle Comete, che per festeggiare i suoi 25 anni di attività porterà sulle scene una nuova produzione inedita

Si alza questa sera il sipario sulla VIII edizione della rassegna teatrale 2023/2024 di Amantea, un evento artistico di prestigio presentato con entusiasmo dalla compagnia teatrale "Il Volo delle Comete". La scenografia di questo appuntamento culturale è il suggestivo Campus Temesa "F. Tonnara" ad Amantea, un luogo che diventa la cornice perfetta per le magiche esibizioni che si susseguiranno.

Balcone a tre piazze: si apre con la comicità di Biagio Izzo



Ad aprire la stagione teatrale 2023 c'è Biagio Izzo, un nome che evoca sorrisi e risate. Accanto a lui, un cast stellare composto da talenti del calibro di Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. In scena, "Balcone a tre piazze", uno spettacolo che promette di catapultare il pubblico in un mondo di emozioni, comicità e riflessioni sull'arte di vivere.

Dopo l'irresistibile inizio, la rassegna prosegue con sette spettacoli dal tono esilarante, provenienti da città ricche di storia e passione teatrale come Napoli e Roma. Le compagnie che si esibiranno porteranno sul palco il meglio della tradizione comica italiana, offrendo al pubblico un viaggio attraverso risate e situazioni esilaranti. Ma non solo, perché la magia del teatro è anche nel suo potere di far riflettere e commuovere.

La Scena Calabrese: in scena il Teatro Hercules di Piero Procopio



La rassegna non si limita a ospitare talenti provenienti dalle grandi città, ma dà spazio anche alla vibrante scena teatrale calabrese. Tra le compagnie in programma, spicca il Teatro Hercules di Piero Procopio. Il gran finale della rassegna sarà affidato alla nuova produzione dell'Associazione "Il Volo delle Comete", una realtà radicata nel territorio da ben 25 anni e che ha saputo, anno dopo anno, incantare il pubblico con spettacoli di alta qualità, dedicandosi con passione e dedizione alla diffusione della cultura e al regalare sorrisi e momenti indimenticabili.

In un'epoca in cui la cultura e l'intrattenimento diventano ancor più preziosi, la rassegna teatrale "Il Volo delle Comete" si configura come un'opportunità unica. Oltre al puro divertimento, il teatro rappresenta un momento di riflessione e di connessione con le emozioni umane. "La VIII edizione della rassegna teatrale promette - spiegano gli organizzatori - di essere un'esperienza straordinaria, un susseguirsi di momenti indimenticabili che resteranno impressi nella memoria di chi avrà la fortuna di partecipare. Il palco del Campus Temesa diventerà il luogo dove la magia del teatro si fonde con la passione degli artisti, regalando al pubblico un'occasione imperdibile di immersione nella cultura, nel divertimento e nelle emozioni".