Il borgo storico di Gizzeria è pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Giovedì 30 luglio, dalle ore 21:30, debutta il 1° Street Festival Gizzeria, un nuovo appuntamento dedicato all'arte di strada che arricchisce il cartellone dell'estate nel Catanzarese, affiancandosi allo storico "Gizzeria On The Road – Notte Bianca".

Per una sera, Via Roma e le principali piazze del centro storico ospiteranno spettacoli di fuoco, acrobazie, giocoleria, comicità, circo contemporaneo e marionette. Una passeggiata tra le vie del borgo permetterà a cittadini e visitatori di vivere un'esperienza coinvolgente tra arte, spettacolo e divertimento. L'evento nasce per valorizzare il centro storico, promuovere il territorio e offrire una serata di cultura e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il messaggio del sindaco Francesco Argento: «Con il primo Street Festival vogliamo valorizzare il nostro borgo attraverso l'arte di strada, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'esperienza unica tra spettacolo, cultura e bellezza. L'obiettivo è far diventare questa manifestazione un appuntamento fisso dell'estate gizzerota e un'occasione di promozione per il nostro territorio. Ringrazio i consiglieri comunali che, con entusiasmo e spirito di squadra, stanno contribuendo all'organizzazione dell'evento e tutti coloro che stanno collaborando alla riuscita della manifestazione».