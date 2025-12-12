Il 30 dicembre due spettacoli firmati Il Circo di Pinocchio – Savio Production portano in riva allo Stretto una versione spettacolare e rinnovata della celebre fiaba natalizia
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Il prossimo 30 dicembre 2025, il palco del Teatro “Francesco Cilea” si trasformerà in un mondo di pura meraviglia grazie allo spettacolo acrobatico tanto atteso: “Il Grinch”, una produzione firmata "Il Circo di Pinocchio – Savio Production". Un evento che sta conquistando grandi e bambini in tutta Italia durante questo periodo natalizio, portando nelle principali città uno show che unisce arte circense, teatro, danza, musica e personaggi iconici.
Questa nuova produzione porta in scena la storia del Grinch in una veste completamente rinnovata: non solo scenografie coloratissime e costumi curati nel minimo dettaglio, ma anche numeri acrobatici spettacolari, momenti musicali coinvolgenti e la partecipazione dei personaggi dei cartoni più amati dal pubblico.
Lo spettacolo è pensato per tutta la famiglia e riesce a alternare risate, stupore e momenti più profondi, regalando un’esperienza emozionante che parla di condivisione, empatia, cambiamento e spirito natalizio. Per permettere a più famiglie di vivere questa magia, la compagnia propone due spettacoli pomeridiani: ore 16:30 e 18:30.
Entrambe le rappresentazioni offriranno al pubblico un’immersione totale nella fiaba moderna del Grinch, tra luci scintillanti, coreografie acrobatiche mozzafiato e un ritmo incalzante che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.
“Il Grinch” non è solo uno spettacolo, ma un evento magico che riesce a unire divertimento e messaggi importanti: la bellezza della gentilezza, il valore della famiglia e il potere trasformativo del Natale. È il tipo di esperienza che rimane nel cuore, capace di far sorridere i bambini e sorprendere gli adulti.