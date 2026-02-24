La kermesse è in programma nella città californiana dall’8 al 14 marzo. L’opera è in concorso anche ai David di Donatello 2026 in varie categorie, tra cui Miglior opera prima

Dopo i successi in Italia, Even si prepara al red carpet di Hollywood. Il film, diretto da Giulio Ancora e prodotto da Lob&Partners con il contributo della Calabria Film Commission, è in concorso al Los Angeles Italia Film Festival, in programma dall’8 al 14 marzo.

Una kermesse importante, che gode del patrocinio del ministero degli Esteri, del ministero dello Sviluppo economico e della Hollywood Chamber of Commerce, ed è organizzata con la partecipazione del Consolato Generale Italiano, dell’ICE e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

Ospiti della manifestazione, nel corso degli anni, sono stati registi del calibro di Paolo Sorrentino, Matteo Garrone e Ferzan Ozpetek, oltre a icone del cinema italiano, come gli attori Franco Nero e Remo Girone.

La partecipazione al Los Angeles Italia Film Festival va ad aggiungersi ai David di Donatello 2026, per i quali Even è in concorso in diverse categorie, tra cui Miglior opera prima.

Il film, inoltre, è già nella top ten delle opere prime più premiate del 2025 nei festival, elaborata dal portale Cinemaitaliano.info. Lo scorso anno ha ottenuto ben cinque riconoscimenti nelle kermesse nazionali e internazionali a cui ha partecipato. Sull’onda di questi riconoscimenti e dell’apprezzamento del pubblico nelle sale in tutta Italia, distribuito da Unicorn in collaborazione con 102 Distribution, a breve sarà disponibile anche sulle piattaforme di streaming on demand.

Even è un dramma psicologico/thriller che approfondisce una delle tematiche sociali più sentite degli ultimi anni: la violenza contro le donne.

Nel cast Federica Pagliaroli, Martina Chiappetta, Marco Cocci, Simona Cavallari, Massimo Bonetti, Romina Mondello, Ernesto Mahieux, Serra Yilmaz, Paola Barale, Caterina Misasi, Costantino Comito, Matteo Berardinelli, Ilenia Calabrese, Francesca Laino, Annalisa Giannotta, Alessandro Cipolla e Andrea Marozzo.