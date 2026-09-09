Assieme a loro, il mangaka Virand e Eduardo Mello, illustratore e realizzatore di almeno 400 carte per Marvel Snap, ItsNico17 e Alex Wang

La diciassettesima edizione del Lamezia Comics & Co…, che si terrà nei giorni 11-12-13 settembre presso il parco Peppino Impastato di Lamezia Terme, in collaborazione con l’associazione Malgrado Tutto, il Comune di Lamezia Terme e la Regione Calabria con Calabria Straordinaria, è pronta a iniziare.

Gli ospiti attesissimi per questa edizione sono Wallie, illustratore e fumettista, il content creator e punto di riferimento per la cultura pop Poldo e Simone Lupinacci, doppiatore dalla grande versatilità, tra le voci più apprezzate del panorama italiano.

Assieme a loro, il mangaka Virand e Eduardo Mello, illustratore e realizzatore di almeno 400 carte per Marvel Snap, ItsNico17 e Alex Wang con la collaborazione di Isybank, Carla Tomaino e Ciro Cangialosi, quest’ultimo autore della locandina di questa edizione, Luana Belsito, Alessandro Forte, il dottor Giuseppe Colangelo e la musica de Le Stelle di Hokuto, OcelotMDB e moltissimi altri.

«Quest’anno, nella nostra lineup abbiamo voluto artisti che hanno dato, e stanno dando, un grande contributo ai loro settori di appartenenza - spiega Alessandro Sacco, presidente di Attivamente. Tra i punti forti infatti ci sono Simone Lupinacci, che ha prestato la sua voce a grandissimi personaggi, Wallie, un artista che si è distinto con la sua produzione, Poldo un importante rappresentante della generazione cresciuta con youtube e del Web 2.0. Ma anche Virand e la sua arte».