I tradizionali 13 colpi di cannone e la sfilata mattutina della

banda musicale per le vie principali della città hanno annunciato l'inizio delle

celebrazioni in omaggio a Sant’Ippolito Martire, patrono di Gioia Tauro. Ogni

anno, il 13 agosto la comunità festeggia con grande devozione il Santo. Un

giorno di fede e tradizione in cui ci si affida al patrono e si ripongono nelle

sue mani le proprie speranze.



Sant’Ippolito Martire



Sant'Ippolito Martire è il santo patrono di Gioia Tauro,

dove si festeggia ogni anno il 13 agosto. Il culto affonda le radici nella

tradizione cristiana antica: Ippolito era un soldato e custode di prigione

romano convertito al cristianesimo da San Lorenzo, che subì il martirio a Roma

nel III secolo durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano. Sant'Ippolito

era incaricato di sorvegliare Lorenzo durante il periodo in cui quest'ultimo

era imprigionato. Vedendo la forza d'animo e ciò che subì il

diacono durante il martirio (avvenuto il 10 agosto del 258 d.C.) Ippolito si

convertì al cristianesimo. Proprio per questo, in seguito fu martirizzato,

flagellato e trascinato selvaggiamente da cavalli. Nel Duomo cittadino di Gioia tauro è custodita una pregiata statua lignea del XVI secolo raffigurante il Santo.



Gli eventi di oggi

I festeggiamenti si svolgono nel periodo compreso tra l'11 e

il 13 agosto. Nelle scorse serate si è esibita la live band Garage N5 e si è

svolto il partecipatissimo show musicale Rewind 90. Nel centro città sono state

allestite delle bancarelle, con le strade riempite di gente. Oggi alle 18:30 la

statua di Sant’Ippolito verrà esposta in Piazza Duomo di fronte alla parrocchia

a lui dedicata e si celebrerà la Santa Messa Solenne con la partecipazione

dell'amministrazione comunale e dei fedeli. In seguito avverrà la processione

per le vie della città. Dalle ore 22:00, grande attesa in Piazza Matteotti per

il concerto di uno dei nomi più noti del rap italiano, Luché. A mezzanotte i

festeggiamenti si concluderanno con il grande spettacolo di fuochi pirotecnici

sul lungomare.