Festeggiamenti civili e religiosi che culmineranno nella processione per le vie della città e nell'attesissimo concerto del noto rapper italiano Luché
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I tradizionali 13 colpi di cannone e la sfilata mattutina della
banda musicale per le vie principali della città hanno annunciato l'inizio delle
celebrazioni in omaggio a Sant’Ippolito Martire, patrono di Gioia Tauro. Ogni
anno, il 13 agosto la comunità festeggia con grande devozione il Santo. Un
giorno di fede e tradizione in cui ci si affida al patrono e si ripongono nelle
sue mani le proprie speranze.
Sant’Ippolito Martire
Sant'Ippolito Martire è il santo patrono di Gioia Tauro,
dove si festeggia ogni anno il 13 agosto. Il culto affonda le radici nella
tradizione cristiana antica: Ippolito era un soldato e custode di prigione
romano convertito al cristianesimo da San Lorenzo, che subì il martirio a Roma
nel III secolo durante le persecuzioni dell'imperatore Valeriano. Sant'Ippolito
era incaricato di sorvegliare Lorenzo durante il periodo in cui quest'ultimo
era imprigionato. Vedendo la forza d'animo e ciò che subì il
diacono durante il martirio (avvenuto il 10 agosto del 258 d.C.) Ippolito si
convertì al cristianesimo. Proprio per questo, in seguito fu martirizzato,
flagellato e trascinato selvaggiamente da cavalli. Nel Duomo cittadino di Gioia tauro è custodita una pregiata statua lignea del XVI secolo raffigurante il Santo.
Gli eventi di oggi
I festeggiamenti si svolgono nel periodo compreso tra l'11 e
il 13 agosto. Nelle scorse serate si è esibita la live band Garage N5 e si è
svolto il partecipatissimo show musicale Rewind 90. Nel centro città sono state
allestite delle bancarelle, con le strade riempite di gente. Oggi alle 18:30 la
statua di Sant’Ippolito verrà esposta in Piazza Duomo di fronte alla parrocchia
a lui dedicata e si celebrerà la Santa Messa Solenne con la partecipazione
dell'amministrazione comunale e dei fedeli. In seguito avverrà la processione
per le vie della città. Dalle ore 22:00, grande attesa in Piazza Matteotti per
il concerto di uno dei nomi più noti del rap italiano, Luché. A mezzanotte i
festeggiamenti si concluderanno con il grande spettacolo di fuochi pirotecnici
sul lungomare.