Oltre alle date internazionali, ritorna il Jova summer party. In Calabria l’appuntamento sarà nell’area del Campus Universitario “Salvatore Venuta”

Jovanotti riparte per il mondo e annuncia le prime tappe del nuovo tour globale, che lo porterà tra febbraio e luglio in Australia e nella megalopoli di Kinshasa, in Congo, prime date ufficiali del progetto internazionale "Arca di Lore'".

Parallelamente, l'artista torna anche in Italia con il "Jova Summer Party", una grande festa itinerante che attraverserà il Sud in sette fine settimana: si parte da Olbia il 7 agosto, poi Montesilvano il 12 agosto, Barletta il 17 agosto, Catanzaro il 22 agosto, Palermo il 29 agosto, Napoli il 5 settembre e gran finale a Roma il 12 settembre con il maxi-evento al Circo Massimo. Jovanotti promette musica, energia e speranza: «Porteremo allegria dove non te l'aspetti». In Calabria, l’evento si terrà nell’area del Campus Universitario “Salvatore Venuta”.