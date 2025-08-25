Sono stati Morgan, insieme a Mimmo Cavallaro e Marcello Cirillo a chiudere l’edizione 2025 del Kaulonia Tarantella Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale del Sud Italia, nella suggestiva cornice di Piazza Mese nell’antica Castelvetere. Sul palco per il gran finale anche Nour Eddine Fatty, musicista marocchino, e Pietro Cirillo, cantautore, musicista e ricercatore di tradizioni popolari.

La presenza di Morgan ha rappresentato la novità di questa edizione: la sua ecletticità, sensibilità artistica e profonda conoscenza musicale hanno offerto al pubblico un percorso unico di valorizzazione della cultura popolare, riscoprendola con occhi nuovi, in un continuo dialogo tra tradizione e innovazione. Il tema della pace è stato il filo conduttore di tutte le serate della manifestazione. Il centro storico è stato animato con un fitto programma di spettacoli, danze, workshop e momenti di incontro culturale. Gli appuntamenti preserali hanno preso vita in Piazza Seggio per poi culminare con i grandi concerti in Piazza Mese, teatro di esibizioni di artisti nazionali e internazionali, e con le danze fino al mattino.

Organizzato dal Comune di Caulonia e sostenuto dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Kaulonia Tarantella Festival è da 27 anni l’evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese. Un festival storico e amato da un pubblico eterogeneo, un incontro tra la tarantella nella sua veste storica e la musica popolare dei giorni nostri.

Sono tanti nomi di rilievo che hanno arricchito la rassegna delle passate stagioni: Noa, Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Serena Brancale, Sud Sound System, Ambrogio Sparagna, Eugenio Bennato, James Senese e Napoli Centrale, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo, Teofilo Chantre, Ashna el Becharia, Tony Esposito, Raiz, Avion Travel, Enzo Avitabile e i Bottari, Mimmo Epifani, Roma Tarantella Orchestra, Ciccio Merolla, Mira Awwad, Roy Paci & Aretuska, Edoardo Bennato, Daniele Sepe e Brigada Internazionale, Pietra Montecorvino, i cantori di Carpino, Nour Eddine Fatty e tanti altri. A fare da protagonista del Kaulonia Tarantella Festival non è semplicemente il cartellone degli artisti bensì il paese stesso, che da sempre è coreografia attiva e fondamentale di tutto l’evento.