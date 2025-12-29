Sul palco, l’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia, una formazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua versatilità e il vasto repertorio

Il Teatro Politeama di Catanzaro rilancia la tradizione del Concerto di Capodanno, un appuntamento ideale per accogliere il nuovo anno all’insegna della grande musica. Sabato 3 gennaio, alle ore 21, il pubblico si ritroverà per vivere insieme una serata, pensata per celebrare la bellezza e la tradizione musicale europea, in compagnia dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia. Una formazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua versatilità e il vasto repertorio, che rinnova e consolida la propria collaborazione con il teatro pubblico di Catanzaro.



Il programma del concerto, nella prima parte, avrà al centro una lunga carrellata di arie e passi corali dal repertorio lirico italiano più amato, con le voci intense del soprano Laura Fortino, vincitrice del XVII Concorso Lirico Internazionale San Francesco di Paola organizzato dall'Orchestra del Mediterraneo, e di Leonardo Caimi, uno dei tenori più acclamati della sua generazione e che ha cantato in prestigiose sale e festival nazionali ed internazionali.

A seguire, in scaletta non mancheranno le atmosfere brillanti e festose dei grandi classici viennesi tra celebri valzer e polke di Strauss. Un’esperienza coinvolgente ed emozionante, che arriva dritto al cuore e all’anima di ogni spettatore, per dare il benvenuto al 2026 all’insegna della condivisione e della gioia. Per l’occasione, il Politeama offre agli abbonati la possibilità di brindare insieme con l’aperitivo pre-spettacolo a teatro, alle ore 19, offerto da Riva Restaurant & Lounge Bar, prenotando entro le ore 12 di venerdì 2 gennaio al numero del botteghino 0961501818. I biglietti per assistere al concerto sono ancora disponibili anche sul portale del teatro.