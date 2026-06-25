Al via una raccolta fondi per colorare il reparto dell’ospedale del Pollino: l’obiettivo è trasformare gli spazi di cura in luoghi più accoglienti e sereni, capaci di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie

Venerdì 26 giugno alle ore 18:00, presso il Riva di Falerna, Discover Italy Foundation, il progetto “Ospedali dipinti” e l’associazione “Luce di Luna” uniscono le forze per presentare una campagna di raccolta fondi a sostegno di “La luce del mare di Luna”, l’opera d’arte del maestro Silvio Irilli destinata a colorare il reparto di Pediatria dell’ospedale di Castrovillari.

Un intervento che va oltre l’estetica: l’obiettivo è trasformare gli spazi di cura in luoghi più accoglienti e sereni, capaci di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il progetto si inserisce nella mission di “Ospedali dipinti”, nato per portare l’arte contemporanea nei reparti pediatrici degli ospedali italiani e restituire dignità emotiva ai luoghi di cura.

«È un’iniziativa che incrocia perfettamente la nostra mission e la passione per il sociale che guida tutti i progetti della Fondazione – dichiara Roberto Gallo presidente di Discover Italy Foundation –. Siamo convinti che la raccolta fondi per la realizzazione dell’opera del maestro Silvio Irilli non si fermerà qui: saprà stimolare nuovi percorsi e nuove alleanze per dare sollievo concreto ai bambini ricoverati nei nostri ospedali».

L’evento di lancio sarà anche un momento di confronto sul valore dell’arte in ambito sanitario. Durante un talk tematico, moderato dal giornalista Ugo Floro, interverranno lo stesso Roberto Gallo, l’artista Silvio Irilli e Laura Campilongo, presidente dell’associazione “Luce di Luna”, realtà impegnata da anni nel sostegno ai minori in difficoltà.

«Portare il mare, la luce e l’immaginazione dentro un reparto di Pediatria significa offrire ai bambini un orizzonte diverso dalla malattia – spiega Silvio Irilli –. “La luce del mare di Luna” vuole essere un punto di riferimento visivo, un luogo mentale dove i piccoli pazienti possano viaggiare con la fantasia».

«Come “Luce di Luna” crediamo che prendersi cura dei bambini significhi prendersi cura anche dei loro sogni – aggiunge Laura Campilongo –. Questa collaborazione è la dimostrazione che quando istituzioni, arte e terzo settore lavorano insieme si possono accendere luci importanti anche nei momenti più bui».

La campagna di beneficenza sarà attiva a partire dal 26 giugno e chiunque potrà contribuire alla realizzazione dell’opera. L’obiettivo è avviare i lavori entro l’estate e inaugurare “La luce del mare di Luna” a Castrovillari entro l’autunno.